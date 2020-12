Plan de relance économique du milieu culturel - Le gouvernement du Québec accorde 3 M$ supplémentaires à 107 organismes de formation en art

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle bonifie de 3 059 118 $ le soutien au fonctionnement accordé à 107 organismes de formation en art pour l'exercice financier 2020-2021, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel.

Par cet octroi, le gouvernement du Québec veut soutenir les organismes qui ont subi des pertes de revenus autonomes en raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées au printemps 2020.

L'aide s'adresse à des organismes, tels que des écoles de danse, de musique ou de cirque, déjà soutenus au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications. Prévue avant la fermeture des lieux culturels en octobre dernier pour les régions du Québec les plus touchées par la pandémie, cette enveloppe additionnelle a pour objectif d'éviter que leur situation financière ne s'aggrave. Elle permettra également d'assurer, pour le secteur de la formation en art, une reprise rapide et durable des activités culturelles dans le contexte de la crise du coronavirus.

Citation :

« Je suis de tout cœur avec les organismes de formation en art touchés par les effets collatéraux de la pandémie, et je les remercie de leur engagement. Déterminé à les aider à surmonter cette période difficile, notre gouvernement est heureux d'annoncer aujourd'hui la bonification de l'aide au fonctionnement qui leur est destinée, grâce au Plan de relance économique du milieu culturel. Cet appui additionnel traduit notre volonté d'assurer à nos artistes une formation et des programmes éducatifs qui leur permettent de développer leur potentiel artistique et de s'épanouir. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le 1 er juin 2020, le premier ministre du Québec et la ministre de la Culture et des Communications ont annoncé un plan de relance de 400 M$ composé d'une série de mesures économiques ayant pour objectif de soutenir le milieu culturel.

juin 2020, le premier ministre du Québec et la ministre de la Culture et des Communications ont annoncé un plan de relance de 400 M$ composé d'une série de mesures économiques ayant pour objectif de soutenir le milieu culturel. Le 2 octobre 2020, ils ont annoncé l'octroi d'un montant additionnel de 50 M$ pour aider les producteurs et les diffuseurs de spectacles québécois à traverser la pandémie.

En 2020-2021, l'aide au fonctionnement prévue par le Ministère pour 107 organismes de formation en art totalise plus de 13 M$, excluant la bonification.

