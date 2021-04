Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce une somme de 5 M$ pour appuyer la réalisation de projets numériques du milieu culturel

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme de 5 M$ est allouée au Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous sa responsabilité, afin de soutenir les projets soumis dans le cadre du programme Exploration et déploiement numérique pour l'année 2021-2022.

Cette somme est issue du Plan de relance économique du milieu culturel qui a été bonifié de 147 M$ dans le budget 2021-2022. Elle permettra de soutenir des organismes et des artistes professionnels dans la réalisation de projets visant le développement de l'expertise en recherche, en création, en production, en diffusion et en rayonnement relatifs aux contenus numériques québécois.

Étant mis en œuvre par l'intermédiaire du Plan culturel numérique du Québec, le programme Exploration et déploiement numérique a permis à 84 organismes culturels et à 52 artistes professionnels à travers le Québec de réaliser leurs projets en 2020-2021.

En cette période marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a durement touché le milieu culturel, cette aide concrète du gouvernement du Québec appuiera le virage numérique d'organismes culturels et d'artistes professionnels, leur permettant ainsi d'accroître leurs compétences en matière de numérique et d'optimiser la découvrabilité de leurs contenus grâce à l'utilisation de métadonnées.

Citations

« Avec le numérique, nos créateurs ont accès à une palette d'outils qui confèrent une nouvelle dimension à leurs œuvres, que ce soit en matière de création, de production ou de diffusion. En investissant dans les projets qui misent sur ces technologies, notre gouvernement permet aux artistes et aux organismes artistiques d'explorer de nouveaux modèles d'affaires, de développer des stratégies gagnantes, de conquérir de nouveaux marchés et d'accroître leur expertise. J'y vois une belle façon de faire rayonner encore plus ces œuvres dont nous sommes fiers et de stimuler la relance du milieu culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La culture est étroitement liée à la fierté et à l'identité des Québécoises et des Québécois. Le numérique est un puissant vecteur de transmission pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels, joindre un public plus large et diffuser notre culture au-delà des frontières. Je suis persuadé que l'aide annoncée aujourd'hui incitera de nombreux organismes culturels et artistes à profiter des effets bénéfiques du numérique et de son vaste potentiel. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

« La pandémie et les limites qu'elle impose ont entraîné certains changements dans la façon de produire et d'accéder à la culture, avec une offre accrue d'œuvres artistiques numériques. Grâce à l'investissement dans cette mesure, le Conseil va poursuivre son soutien aux organismes et aux artistes afin qu'ils continuent leur exploration de l'univers numérique et de ses nombreux avantages. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Faits saillants

De la somme de 5 M$, un montant de 0,7 M$ fait partie des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier.

Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Au cours de l'année 2020-2021, le Conseil des arts et des lettres du Québec a alloué au secteur numérique culturel près de 7 M$ par le biais de ce programme.

Les organismes et artistes professionnels admissibles peuvent soumettre un projet dès maintenant.

