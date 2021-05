Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce une aide supplémentaire de 2,5 M$ pour les festivals de musique et de variétés

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, réitère le soutien du gouvernement du Québec à l'endroit des festivals culturels et accorde une enveloppe supplémentaire de 2,5 M$ à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), société d'État sous sa responsabilité, afin d'appuyer ces événements qui jouent un rôle stratégique dans la promotion de nos artistes et de leur talent.

La ministre dévoile ce soutien offert aux festivals au lendemain de l'annonce du gouvernement de la reprise des événements touristiques et culturels durant la période estivale. Les 2,5 M$ supplémentaires viennent ainsi bonifier l'aide financière de la SODEC destinée aux festivals, qui a totalisé plus de 5,4 M$ en 2019-2020 et près de 11 M$ en 2020-2021, notamment grâce à l'apport du Plan de relance économique du milieu culturel.

Depuis le printemps 2020, près de 760 M$ ont été injectés dans ce Plan, dont 110 M$ pour soutenir la diffusion de spectacles québécois, ainsi que d'autres sommes pour aider les entreprises et organismes culturels dans le contexte de la pandémie.

Ainsi, grâce au Plan de relance et aux programmes réguliers du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de la SODEC, les producteurs et diffuseurs du secteur des festivals et événements ont ou pourront bénéficier, notamment :

du programme d'aide aux initiatives innovantes de la SODEC - volet 2 pour les projets de relance culturelle, de son programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion et de son programme d'aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et variétés ;

pour les projets de relance culturelle, de son et de son ; du programme de soutien à la mission du CALQ, de son programme de soutien à la programmation spécifique ainsi que de sa mesure particulière à la diffusion de spectacles.

Rappelons que, dans le cadre de son plan global de déconfinement, le gouvernement du Québec a émis des directives spécifiques pour les mesures sanitaires liées à l'organisation des festivals et événements intérieurs et extérieurs touristiques et culturels, afin de s'assurer que ceux-ci se déroulent en toute sécurité.

Citation

« Nos festivals traduisent la joie de vivre et l'esprit festif qui caractérisent si bien notre peuple. Après cette année difficile que nous venons de traverser, notre gouvernement est heureux de pouvoir soutenir ces événements qui nous permettront enfin, Québécoises et Québécois, de nous retrouver et d'apprécier le talent d'artistes dont nous sommes fiers. En plus de marquer le retour des "beaux jours'', les festivals contribueront à relancer notre culture et notre économie qui en ont bien besoin. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant

Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

