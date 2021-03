Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce une aide de près de 680 000 $ pour soutenir le développement numérique de 18 entreprises culturelles

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde 677 954 $ à 18 nouveaux projets retenus dans le cadre du programme Soutien au rayonnement numérique, ce qui porte l'aide totale accordée en vertu de ce programme à plus de 3,2 M$ pour l'année 2020-2021. Issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin 2020, ce programme du gouvernement du Québec aura jusqu'à présent permis de soutenir le virage numérique de 88 organismes à but non lucratif, coopératives, médias communautaires et bibliothèques publiques autonomes.

En cette période marquée par une hausse de la consommation de produits culturels en ligne, le gouvernement souhaite s'assurer que les services et les contenus québécois sont au cœur des habitudes de consommation des Québécoises et des Québécois.

Le programme Soutien au rayonnement numérique a pour objectif de multiplier les initiatives de création, d'adaptation, de diffusion et de mise en valeur des événements et des contenus culturels en ligne. Il vise notamment à stimuler l'innovation, quant à l'approche et aux formats de diffusion, et à développer les compétences nécessaires à la diffusion en ligne.

Citation :

« Les pratiques numériques offrent des occasions formidables de création aux artistes d'ici, de même que des possibilités décuplées de diffusion auprès d'un public toujours plus vaste et varié. Je suis heureuse de soutenir ces 18 initiatives qui, avec les outils numériques, permettent de mettre en valeur les contenus québécois et de les rendre plus accessibles. Cette disponibilité accrue contribuera, j'en suis certaine, à rendre les Québécoises et Québécois encore plus fiers de leur culture, innovante et distinctive. Je salue le dynamisme des organisations retenues, qui font de la promotion de la culture québécoise un levier pour la relance économique du milieu culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

