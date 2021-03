Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce une aide de plus de 7,4 M$ à 16 entreprises pour améliorer le positionnement des contenus culturels québécois sur les plateformes numériques

QUÉBEC, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une aide financière de 7 489 416 $ est attribuée à 16 nouveaux projets par l'entremise du programme Ambition numérique. Issu du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, ce soutien du gouvernement contribuera à mieux positionner les contenus et les produits culturels québécois et à favoriser leur découvrabilité sur les plateformes numériques. Les entreprises soutenues sont situées dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de Montréal et du Saguenay‒Lac-Saint-Jean.

Le soutien accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Ambition numérique aura permis, au cours de l'année financière 2020-2021, de soutenir 28 projets dans différentes régions, pour un total de près de 13,4 M$.

Alors que l'offre de contenus culturels en ligne s'est avérée salutaire pour les Québécois en période de pandémie, le gouvernement du Québec considère qu'il est essentiel d'appuyer les initiatives visant une meilleure performance des coopératives, entreprises et organismes à but non lucratif culturels québécois dans l'environnement numérique. Cette aide concrète leur permettra d'accroître leurs revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Citation :

« Le numérique recèle un potentiel immense de croissance pour la diffusion et la découvrabilité des contenus culturels québécois et il participe du même coup à la relance économique du milieu culturel. Je suis très heureuse d'encourager la réalisation de ces 16 initiatives structurantes dans le cadre du programme Ambition numérique et d'ainsi contribuer au positionnement stratégique d'entreprises culturelles qui nous rendent fiers. Je félicite les organisations culturelles pour ces initiatives qui promettent de belles retombées et qui paveront certainement la voie à d'autres projets inspirants. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Plan de relance économique du milieu culturel

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

