Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce un soutien additionnel de 18 M$ pour la diffusion de spectacles québécois

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un montant supplémentaire de 18 M$ afin de poursuivre la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois. Plus de 4700 représentations de spectacles québécois ont pu bénéficier jusqu'à présent d'une aide financière grâce à cette mesure.

Cette somme s'ajoute aux 50 M$ déjà annoncés le 2 octobre 2020 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel et permettra de prolonger dès maintenant, et pendant au moins 3 mois, l'aide dont bénéficie toute la chaîne de diffusion et qui permet de soutenir directement les artistes et les travailleurs culturels. La poursuite de cette mesure répond au besoin de prévisibilité du milieu de la diffusion en lui assurant un soutien le temps que s'organisent tous les préparatifs en vue de la diffusion des spectacles.

La mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois permet de verser une compensation pouvant atteindre jusqu'à 75 % des revenus de billetterie qui n'auront pas pu être perçus en raison des mesures sanitaires au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. L'aide permet par ailleurs d'indemniser les producteurs de spectacles pour une partie de leurs coûts de production.

Par cette aide supplémentaire, le gouvernement du Québec souhaite favoriser le développement et la diffusion de spectacles québécois dans les prochaines semaines et apporter son appui au secteur des arts de la scène durement touché par la pandémie.

« Sensible aux difficultés que doit surmonter le secteur des arts de la scène en cette période trouble, notre gouvernement doit malgré tout continuer à protéger la santé des Québécoises et des Québécois. C'est pourquoi nous avons décidé de prolonger la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois et d'y ajouter 18 M$ pour 3 mois, ce qui porte à près de 70 M$ le soutien accordé par le gouvernement du Québec à cet effet. Cette aide, entre autres destinée au remboursement d'une partie des billets invendus, s'inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel, assorti d'un financement de 450 M$. La somme additionnelle annoncée aujourd'hui témoigne de notre engagement à soutenir les arts de la scène et à préserver la vitalité de cette culture dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

