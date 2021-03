Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce un appui de plus de 4 M$ pour la relance de 5 secteurs culturels, dont celui des arts de la scène

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Comme elle l'avait promis, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce un montant de 4,08 M$ pour le déploiement de stratégies promotionnelles spécifiques aux secteurs des arts de la scène, du cinéma, du livre, de la muséologie ainsi que des arts visuels et des métiers d'art au Québec. Ce soutien financier appuie notamment les initiatives collectives visant à augmenter la visibilité et la notoriété des produits culturels québécois.

L'aide sera offerte à 5 organisations qui porteront des projets concertés et qui piloteront une campagne de promotion pour chacun des secteurs dont les artistes et artisans ont été touchés par les effets collatéraux de la pandémie. Durement éprouvé par les mesures sanitaires mises en œuvre, le secteur des arts de la scène reçoit d'ailleurs une aide substantielle en appui à ses efforts pour favoriser de manière sécuritaire le retour du public dans ses salles.

Organisation Montant accordé Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) 1 160 000 $ Association des propriétaires de cinémas et cinéparcs du Québec 1 000 000 $ Association nationale des éditeurs de livres 800 000 $ Association des galeries d'art contemporain 720 000 $ Société des musées du Québec 400 000 $

Mentionnons que ces initiatives s'ajouteront à une campagne nationale de promotion des œuvres et des produits culturels québécois qui sera menée par le gouvernement du Québec parallèlement à l'assouplissement des mesures sanitaires.

Les sommes accordées aux 5 organisations proviennent de l'enveloppe de 13 M$ réservée à la promotion de la culture québécoise dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier. Le gouvernement du Québec veut ainsi appuyer les efforts de relance de l'ensemble des membres des associations et des regroupements dans ces 5 secteurs culturels.

Citation :

« Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, les activités culturelles peuvent graduellement reprendre et les Québécois pourront à nouveau fréquenter les lieux culturels de manière tout à fait sécuritaire. Notre gouvernement considère donc essentiel de soutenir la promotion de nos secteurs culturels, durement touchés par les contrecoups de la pandémie. Je suis très heureuse de soutenir des projets promotionnels qui s'inscrivent dans la relance du milieu culturel, et je salue le dynamisme des organisations qui sont à la tête de ces initiatives et qui facilitent la relance au bénéfice de tout l'écosystème culturel. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Fait saillant :

Doté d'une enveloppe de 450 M$, le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

