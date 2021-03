Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce qu'une somme de 64 M$ sera réservée à la poursuite d'une mesure d'aide au secteur audiovisuel en cas d'interruption des tournages

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce que, sous réserve de l'adoption des crédits nécessaires par l'Assemblée nationale, la mesure assurant un soutien au secteur audiovisuel en cas d'interruption de tournages télévisuels et cinématographiques sera poursuivie. Le prolongement de cette mesure, déployée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous la responsabilité de la ministre, serait ainsi accompagné d'une enveloppe de 64 M$.

Plus précisément, cette mesure permet d'allouer une aide financière transitoire aux entreprises culturelles lorsqu'un tournage est interrompu en raison de la propagation de la COVID-19 à un ou plusieurs comédiens, ou encore à la réalisatrice ou au réalisateur, et que cette interruption n'est pas couverte par les assurances générales de production audiovisuelle en vigueur pour la production, ni tout autre programme existant. Ainsi, l'aide financière permettra de couvrir une partie des dépenses admissibles occasionnées par une interruption temporaire ou permanente d'un tournage sur le territoire québécois. Elle permettra par ailleurs aux entreprises du secteur de l'audiovisuel d'obtenir un financement intérimaire auprès d'institutions financières, en l'absence d'une couverture d'assurance relative à la COVID-19.

Plan de relance économique du milieu culturel

La poursuite de cette mesure s'inscrit dans le Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier, et dont les mesures visent à stimuler la création artistique, à relancer la production de contenus culturels québécois et à permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie.

Citations :

« Le secteur de l'audiovisuel joue un rôle vital dans notre écosystème culturel au Québec et il est à la source d'emplois bien rémunérés et d'une expertise dont nous sommes fiers. En prolongeant cette mesure, le gouvernement du Québec intervient de manière structurante pour soutenir la relance de ce secteur, préserver nos entreprises culturelles et maintenir les emplois pour nos artistes et artisans. Je remercie la SODEC de sa précieuse collaboration dans la mise en place et la gestion de ce puissant levier pour l'industrie audiovisuelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Nous sommes heureux de l'annonce de la prolongation de cette mesure aujourd'hui par le gouvernement du Québec, qui vient, par ce geste, renouveler son appui au secteur de l'audiovisuel et à ses créateurs, durement touchés par la crise que nous vivons. Cette mesure contribuera assurément à la relance des productions télévisuelles et cinématographiques québécoises. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, Société de développement des entreprises culturelles

