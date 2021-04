Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce qu'une aide supplémentaire de 60 M$ est prévue pour soutenir la diffusion de spectacles québécois

QUÉBEC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une bonification de 60 M$ est prévue pour soutenir la diffusion de spectacles québécois dans le contexte des mesures sanitaires en vigueur. Cette somme, qui fait partie des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier, est conditionnelle à l'adoption de ce budget.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de la 34e édition de l'événement RIDEAU qui se déroule cette année en format virtuel. Les sommes prévues permettront d'assurer la continuité des activités de diffusion des spectacles québécois.

Rappelons que cette mesure est gérée par deux sociétés d'État sous la responsabilité de la ministre, soit le CALQ et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Par ces fonds supplémentaires prévus, le gouvernement du Québec vise à soutenir la diffusion des arts vivants, secteur durement touché par la pandémie, et à assurer une saine reprise de ses activités lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Citation :

« Les diffuseurs et les producteurs québécois incarnent la résilience de la culture québécoise en cette période difficile. Ils jouent un rôle vital dans le rayonnement et l'accessibilité de notre culture et multiplient les efforts pour maintenir une offre culturelle dans des conditions sécuritaires. Il est donc essentiel pour le gouvernement du Québec de soutenir leurs activités jusqu'à ce qu'elles puissent revenir à la normale et d'ainsi contribuer à la relance du secteur des arts vivants. En soutenant l'économie culturelle, nous permettons aux artistes québécois d'exprimer cette créativité qui est une grande source de fierté pour tous les Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Il est prévu que le CALQ et la SODEC se partagent une enveloppe de 60 M$ pour prolonger la mesure de soutien à la diffusion de spectacles québécois.

Une part de 18 M$, des 45 M$ réservés au CALQ, a déjà été annoncée le 18 mars dernier (18 M$ pour soutenir la diffusion de spectacles québécois).

