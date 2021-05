Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce 3 M$ supplémentaires pour favoriser la relance économique des entreprises culturelles

QUÉBEC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'une somme supplémentaire de 3 M$ est injectée dans le Programme d'aide aux initiatives innovantes de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous sa responsabilité, afin de soutenir les projets de relance des entreprises culturelles. Issue du Plan de relance économique du milieu culturel, qui totalise maintenant près de 600 M$, cette somme porte ainsi l'enveloppe disponible pour l'année 2021-2022 à un total de 5,5 M$.

Le volet d'aide multisectoriel dont l'enveloppe est bonifiée s'adresse aux entreprises œuvrant dans les domaines d'activités de la SODEC (musique et variétés, cinéma et production télévisuelle, livre et édition, métiers d'art et marché de l'art), incluant les festivals, les événements, les artistes en musique autoproduits incorporés et les entreprises individuelles en métiers d'art. L'aide offerte vise à faciliter la production et la diffusion de contenus culturels québécois tout en permettant la monétisation de ces contenus et la rétribution des artistes québécois dans un contexte de distanciation physique.

Rappelons que le volet Aide aux projets de relance culturelle a été mis sur pied en juin 2020 dans la foulée du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé par la ministre de la Culture et des Communications. Pour l'année financière 2020-2021, 263 projets ont été ainsi soutenus. Parmi ces projets, mentionnons, à titre d'exemple, les 2 spectacles d'Angèle Dubeau et son orchestre La Pietà sur une scène flottante, la captation et la diffusion en ligne d'animations, de rencontres avec des auteurs et de séances de dédicaces virtuelles dans le cadre du Salon du livre de Montréal, et la version en ligne de la foire d'art contemporain Papier de l'Association des galeries d'art contemporain.

Ce financement traduit la volonté du gouvernement du Québec de stimuler l'innovation et la créativité des entreprises et des entrepreneurs culturels et de soutenir des projets qui favorisent concrètement la relance des activités du milieu culturel.

« Nos entrepreneurs culturels ont fait preuve d'une extraordinaire résilience depuis le début de la pandémie et ils ont mis de l'avant des projets qui rivalisent d'inventivité et d'originalité. Je suis très heureuse d'annoncer une somme additionnelle de 3 M$ pour soutenir de nouvelles initiatives qui contribueront à la relance des activités du milieu culturel. C'est donc un total de 5,5 M$ qui est disponible par l'entremise du Programme d'aide aux initiatives innovantes de la SODEC pour l'année 2021-2022. Notre gouvernement reste fermement engagé à soutenir les organisations culturelles et les artistes afin que les Québécoises et les Québécois puissent profiter d'une offre culturelle toujours plus vaste et attrayante, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La mesure Aide aux projets de relance culturelle a stimulé la production et la diffusion de contenus culturels originaux et audacieux. Mentionnons, entre autres, les spectacles d'Angèle Dubeau et La Pietà sur une scène flottante ou encore la médiation culturelle et le parcours numérique immersif de La Virée des Ateliers pour aller dorénavant à la rencontre des artisans tout au long de l'année, directement dans leur atelier. La reconduction de cette mesure est une excellente nouvelle pour les créatrices et les créateurs qui veulent continuer à développer leur public. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles

Cette somme de 3 M$ fait partie des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier, mais conditionnels à l'adoption de ce budget.

Le Plan de relance économique du milieu culturel est composé de mesures qui ont pour but de stimuler la création artistique, de relancer la production de contenus culturels québécois et de permettre au milieu de s'adapter aux nouvelles façons d'aller à la rencontre du public, dans le contexte de la pandémie qui sévit actuellement.

Les demandes pour le Programme d'aide aux initiatives innovantes 2021-2022 administré par la SODEC pourront être effectuées à compter du 1er juin 2021 sur le portail [email protected]ès.

