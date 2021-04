Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre Nathalie Roy annonce 3 M$ supplémentaires en soutien aux lieux de diffusion privés et alternatifs

QUÉBEC, le 29 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer qu'une somme supplémentaire de 3 M$ est accordée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État sous sa responsabilité, pour que l'aide temporaire destinée aux lieux de diffusion privés et alternatifs soit maintenue en 2021-2022.

Rappelons qu'une somme de 6 M$ a déjà été accordée à ces entreprises en 2020-2021 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, et que le programme Aide temporaire aux lieux de diffusion a été lancé le 7 août 2020.

Les objectifs généraux du programme sont les suivants :

maintenir des conditions d'accès viables et durables aux lieux de diffusion de spectacles de musique ou de variétés en lien avec les directives gouvernementales de santé publique;

accompagner les salles de spectacles privées et alternatives qui font face à une crise de liquidité engendrée par la pandémie de COVID-19;

faciliter la reprise et la relance de leurs activités en matière de diffusion de spectacles.

Par la mise sur pied de ce programme d'aide temporaire, en collaboration avec la SODEC, le gouvernement du Québec souhaite contribuer à une relance viable du secteur du spectacle et assurer le rayonnement du talent québécois.

Cette aide financière fait partie des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel et annoncés lors du dévoilement du budget du gouvernement du Québec le 25 mars dernier.

Citations

« Cette somme additionnelle accordée dans le cadre de notre Plan de relance économique du milieu culturel porte à 9 M$ le soutien alloué aux lieux de diffusion de spectacles musicaux ou de variétés. La prolongation de cette aide temporaire, avec la collaboration de la SODEC, aura des répercussions positives et concrètes pour le milieu culturel, en plus de favoriser une reprise durable de ses activités. Le gouvernement du Québec veut ainsi favoriser le retour des artistes sur scène et faire rayonner ce talent dont nous sommes fiers, pour le grand plaisir du public québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La prolongation de ce programme d'aide permettra de poursuivre le soutien aux lieux de diffusion tout en favorisant la relance de la diffusion de spectacles de musique et de variétés au Québec. La SODEC salue cette initiative de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, qui démontre sa volonté de soutenir l'industrie en cette période particulièrement éprouvante pour le milieu du spectacle. »

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction, SODEC

« Nous félicitons la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, pour le renouvellement de l'aide temporaire aux lieux indépendants de diffusion en musique. La grande majorité des spectacles musicaux au Québec sont présentés dans ces lieux qui sont essentiels pour que notre écosystème culturel demeure vivant et vibrant. Cette aide plus que nécessaire à la survie de ces lieux, leur permettra d'offrir une nouvelle programmation de spectacles variée et stimulante pour les mois à venir et assurer la reprise de leurs activités. Nous remercions la ministre et son équipe pour leur travail ainsi que pour l'attention portée sur la situation précaire de nos lieux de diffusion, ce qui confirme bien l'importance de leur place dans le milieu culturel. »

Jon Weisz, président d'Indie Montréal et directeur général des Scènes de Musique Alternatives du Québec (Les SMAQ)

« C'est avec un immense soulagement que nous accueillons l'annonce faite aujourd'hui par la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, quant au renouvellement de l'aide temporaire aux lieux de diffusion privés et alternatifs. Nos salles de spectacles sont une partie importante de l'écosystème de diffusion des arts de la scène au Québec, particulièrement en chansons et en variétés. Cette reconnaissance par notre gouvernement, ainsi que l'accompagnement que nous procurera cette aide, est une véritable bouée de sauvetage qui nous permettra de maintenir à flot notre réseau et de répondre présents aux artistes si durement touchés ainsi qu'au public, au fur et à mesure que les choses pourront revenir à la normale. »

Michel Sabourin, président du Club Soda et porte-parole de l'Association des salles de spectacles indépendantes du Québec

Fait saillant

L'aide provient des 147 M$ supplémentaires injectés dans le Plan de relance économique du milieu culturel, dont l'annonce a été faite le 25 mars dernier lors du budget 2021-2022. L'aide est conditionnelle à l'adoption des crédits budgétaires.

