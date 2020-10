Plan de relance économique du milieu culturel - La ministre de la Culture et des Communications dévoile 3 nouveaux projets numériques financés à hauteur de 2 M$ par le programme Ambition numérique

QUÉBEC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, dévoile aujourd'hui 3 projets qui seront soutenus à hauteur de 2 M$ par le gouvernement du Québec, grâce au programme Ambition numérique découlant de son Plan de relance économique du milieu culturel.

Par l'appel de projets Ambition numérique, la ministre souhaite outiller les artisans du milieu culturel, en période de pandémie, et leur permettre d'accroître leurs revenus liés à l'exploitation de contenus ou de produits culturels en ligne.

Un incubateur numérique pour l'opéra québécois

Piloté par l'Opéra de Montréal, l'incubateur numérique soutiendra les projets de webdiffusion de cet opéra et ceux de 5 partenaires lyriques. Il permettra à leurs productions non seulement d'être accessibles à l'auditoire habituel, mais également d'atteindre un public plus vaste. Des données recueillies lors des webdiffusions serviront à mieux connaître les habitudes et les intentions de consommation du public et à mesurer l'efficacité des actions. Chaque compagnie lyrique pourra ainsi adopter une stratégie numérique durable et efficace. Pour ce projet, l'Opéra de Montréal recevra un montant de 700 000 $ de la part du ministère de la Culture et des Communications.

La plateforme SATELLITE

Le projet de la Société des arts technologiques (SAT) est une plateforme de réalité virtuelle qui permettra aux spectateurs québécois et étrangers d'accéder aux contenus proposés par plus de 35 organismes québécois. La plateforme SATELLITE constituera un guichet unique pour ces contenus de réalité virtuelle et favorisera le rayonnement local et international d'œuvres de créateurs québécois. Une aide financière de 500 000 $ sera octroyée à la SAT pour la réalisation de la plateforme.

L'espace Yoop

Développé par KOScène, l'espace Yoop offre aux créateurs un lieu physique de production et leur permet de procéder à la captation audiovisuelle d'un spectacle avant de le présenter virtuellement aux internautes. Ces derniers peuvent interagir avec les artistes et accéder aux spectacles de leur choix via la plateforme Yoop disponible sur le Web et les applications mobiles. Situé à la Place des Arts, l'espace Yoop a notamment permis au Festival Juste pour rire de diffuser virtuellement une série de spectacles. KOScène bénéficie d'une aide financière de 800 000 $ pour ce projet.

Citation :

« Le numérique est un outil prometteur pour la relance économique du milieu culturel québécois, et nous encourageons les entreprises et les organismes à tirer profit de ces nouvelles pratiques en les intégrant à leur modèle d'affaires. Le gouvernement du Québec est donc heureux de soutenir trois projets qui se sont démarqués par leur approche novatrice dans le cadre du programme Ambition numérique. Je félicite l'Opéra de Montréal, la Société des arts technologiques et KOScène pour leur audace. La préservation et l'accroissement du dynamisme de notre culture passent notamment par son rayonnement en ligne, tant ici qu'à l'étranger, et nous sommes heureux d'encourager les projets qui vont dans ce sens. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe de 5 M$ pour 2020-2021, le programme Ambition numérique a pour but de favoriser le développement, le positionnement, la commercialisation et le rayonnement des produits culturels sur les plateformes numériques.

Le gouvernement du Québec a également lancé, dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, le programme Soutien au rayonnement numérique qui repose sur un budget de 2 M$ et qui vise à encourager l'adaptation, la transformation et la production de contenus culturels numériques.

Dans le cadre de ce Plan de relance, le total des sommes allouées au milieu culturel dans le but de réaliser ses ambitions numériques s'élève à 14 M$.

