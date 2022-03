Plan de refondation du système de santé : La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec entrevoit une collaboration productive avec le gouvernement

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - En réaction à l'annonce du plan de refondation du système de santé québécois par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) offre sa pleine collaboration au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans son intention d'implanter des mesures qui favoriseront une décentralisation du réseau ainsi qu'un décloisonnement et une interdisciplinarité des professions en santé, qui auront comme conséquence d'accroître l'autonomie des professionnels dans tout le réseau. De plus, la Coalition souligne positivement le fait que le gouvernement mise sur une contribution juste du privé pour appuyer les orientations publiques en santé.

« En ce qui concerne la refondation du système de santé, il est essentiel d'inclure les paramédics dans tous les projets à venir, pour le bien du réseau, mais également pour le bien de tous ses usagers. Les paramédics ont d'ailleurs démontré à plusieurs reprises leur potentiel de collaboration, que cela soit dans leur travail quotidien ou encore dans le cadre de l'effort particulier pour désengorger les urgences en temps de pandémie. Cela dit, si le gouvernement souhaite réellement une organisation de travail plus humaine, une meilleure accessibilité aux soins de première ligne et une vaste décentralisation, comme libellé dans son plan, il doit d'abord entreprendre une modernisation des services préhospitaliers d'urgence avec un champ de pratique élargi et la création d'un ordre professionnel des paramédics. Le plan annoncé semble être un pas dans la bonne direction, nous attendons donc les prochaines annonces du gouvernement en ce sens avec impatience », affirment Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

