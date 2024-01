Plan de rattrapage scolaire - « Enfin une approche différenciée qui va nous permettre de soutenir la réussite éducative en fonction des besoins des élèves »

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Réagissant au plan de rattrapage rendu public par le ministre de l'Éducation, l'AMDES s'est dite satisfaite de l'autonomie accordée aux établissements pour mettre en place les mesures requises en fonction de leur situation particulière. Comme l'a déclaré la présidente Kathleen Legault : « Nous l'avions fait savoir lors des rencontres de consultation du ministère, les approches mur-à-mur ne sont pas appropriées aux défis à géométrie variable auxquels nous faisons face. En centrant les mesures de rattrapage à partir des établissements et de l'évaluation des équipes-école, le ministre a donné une suite positive à nos propositions. »

L'AMDES salue également l'octroi de ressources additionnelles pour soutenir et accompagner la réussite des élèves particulièrement ceux qui en ont le plus besoin. « Les personnes les mieux placées pour intervenir auprès des jeunes en difficulté sont celles qui les connaissent déjà et sont au fait de leur cheminement scolaire. Ainsi grâce aux ressources additionnelles, nous pourrons mettre à contribution les membres de nos équipes qui le souhaitent », a poursuivi Mme Legault.

« L'allongement de la deuxième étape et le report du bulletin, le retour à la pondération utilisée durant la pandémie, le maintien des savoirs globaux durant l'année et les savoirs essentiels pour les épreuves des niveaux secondaires IV et V, sont autant de mesures qui permettront de bien accompagner les élèves en fonction de leurs besoins de rattrapage », conclut la présidente de l'AMDES.

Pour Montréal, d'autres mesures intéressantes sont à souligner comme le soutien en francisation ainsi que l'appui financier aux organismes qui soutiennent la persévérance scolaire.

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 660 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

