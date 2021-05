Plan de protection du territoire face aux inondations - Près de 2,8 M$ pour actualiser la cartographie des zones inondables

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer une aide financière additionnelle de 2,79 millions de dollars afin de soutenir 14 organismes municipaux dans la mise à jour de la cartographie des zones inondables de leur territoire.

Les territoires des organismes municipaux concernés ont été particulièrement touchés par les inondations au cours des dernières années. Cette bonification leur permettra d'approfondir leur connaissance des risques liés aux inondations auxquelles ils sont exposés. Elle les aidera aussi à poursuivre les travaux de cartographie amorcés en 2018 en vue de l'élaboration des toutes premières cartes de nouvelle génération délimitant les zones présentant différents niveaux de risque.

Rappelons qu'en avril 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, ont fait l'annonce du Plan de protection du territoire face aux inondations et de l'enveloppe de 479 millions de dollars pour le mettre en œuvre. L'aide accordée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 3 du Plan de protection du territoire face aux inondations, soit cartographier les aléas d'inondations à l'échelle des bassins versants pour laquelle une somme de 8 millions de dollars est prévue. D'ailleurs, les nouvelles données produites par les organismes municipaux, grâce à l'aide financière annoncée aujourd'hui, soutiendront les travaux des bureaux de projets en matière d'amélioration des connaissances hydrographiques, de documentation de la vulnérabilité du cadre bâti et d'évolution des cours d'eau.

De plus, mentionnons que le projet de loi 67, sanctionné en mars dernier, prévoit la mise en place d'un cadre normatif transitoire qui permettra la levée de la zone d'intervention spéciale (ZIS) au cours des prochains mois. Celle-ci pourra en effet être levée, sur le territoire des MRC, lorsque le nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables sera applicable et que la reddition de comptes des MRC témoignera de la bonne administration de la ZIS.

« Pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de nos milieux de vie face aux inondations, il est crucial que la cartographie des zones inondables soit mise à jour. Notre gouvernement travaille fort en ce sens pour le bien de tous. Avec cette bonification de 2,79 millions de dollars, nous contribuons à réaliser un meilleur portrait des zones à risque et à prévenir les conséquences sociales, environnementales et financières reliées aux inondations. Aujourd'hui, c'est un pas de plus vers un avenir plus serein. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La force d'un gouvernement réside entre autres dans sa capacité à trouver des solutions pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je suis heureux de cette contribution financière qui permettra aux régions concernées de dresser un portrait actualisé des zones inondables sur leurs territoires. Je suis confiant que les données qui en ressortiront nous permettront de prévoir les actions visant à protéger les générations présentes et futures. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Avec cette nouvelle aide de notre gouvernement, nous serons en mesure de soutenir encore mieux les municipalités qui sont touchées par les inondations. Il est primordial de dresser un portrait précis des zones à risque d'inondations pour que plus jamais des crises comme celle de 2017 et 2019 ne se produisent. Notre gouvernement met donc tout en place pour réaliser un aménagement du territoire durable et pour une levée de la ZIS le plus rapidement possible! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, rendu public le 3 avril 2020, comprend 23 mesures et un investissement de plus de 479 millions de dollars. Son objectif est d'encadrer l'aménagement du territoire de façon durable afin d'améliorer la résilience des collectivités exposées aux inondations.

La Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi 67), sanctionnée le 25 mars dernier, prévoit qu'un règlement gouvernemental sera adopté en 2021 afin d'établir un régime transitoire d'aménagement dans les rives, le littoral et les zones inondables. C'est ce règlement qui remplacera la réglementation d'aménagement et d'urbanisme prévue par la zone d'intervention spéciale (ZIS) décrétée en 2019 ainsi que par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

(projet de loi 67), sanctionnée le 25 mars dernier, prévoit qu'un règlement gouvernemental sera adopté en 2021 afin d'établir un régime transitoire d'aménagement dans les rives, le littoral et les zones inondables. C'est ce règlement qui remplacera la réglementation d'aménagement et d'urbanisme prévue par la zone d'intervention spéciale (ZIS) décrétée en 2019 ainsi que par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Enfin, soulignons que le déploiement des bureaux de projets pour la planification de l'aménagement des zones inondables à l'échelle de certains bassins versants, annoncé le 14 décembre dernier, est en cours.

