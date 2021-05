Plan de protection du territoire face aux inondations - 800 000 $ à la Communauté métropolitaine de Québec pour actualiser la cartographie des zones inondables

QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi de 800 000 $ à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) pour qu'elle poursuive l'actualisation de la cartographie des zones inondables de son territoire en tenant compte de la gestion des risques.

Ces travaux permettront notamment d'approfondir les connaissances concernant les problèmes d'inondations sur le territoire de la CMQ et, ainsi, de contribuer à une meilleure gestion des zones inondables.

Soulignons que l'aide accordée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 3 contenue dans le Plan de protection du territoire face aux inondations, soit cartographier les aléas d'inondations à l'échelle des bassins versants. Une subvention additionnelle de 8 millions de dollars sera distribuée à l'ensemble des organismes municipaux ayant déjà bénéficié d'un soutien financier en 2018. De cette somme, un total de 2,79 millions de dollars a été accordé à 14 organismes municipaux, dont la Communauté métropolitaine de Québec. Les sommes restantes seront versées lors des exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023.

Citations :

« Pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de nos milieux de vie face aux inondations, il est crucial que la cartographie des zones inondables soit mise à jour. Notre gouvernement travaille fort en ce sens pour le bien de tous. Avec cette bonification de 2,79 millions de dollars, nous contribuons à réaliser un meilleur portrait des zones à risques et à prévenir les conséquences sociales, environnementales et financières liées aux inondations. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Au cours des dernières années, nous avons constaté la force destructrice de la nature alors que des zones de notre Capitale-Nationale ont dû faire face à des inondations. Les dommages matériels et les conséquences psychologiques qu'elles ont causés n'ont pas été pris à la légère par votre gouvernement. Ce soutien financier est la preuve que vos élus appuient la Communauté métropolitaine de Québec dans ses efforts pour mieux connaître ses divers secteurs ainsi que pour faciliter la prise de décision en matière d'aménagement du territoire et de prévention des sinistres. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La bonne connaissance de notre territoire et de nos cours d'eau est notre meilleur atout dans la prévention des inondations. La cartographie des zones inondables est ce qui solidifiera nos plans de résilience et de prévention, et ceci, au bénéfice des milieux bâtis, naturels et des citoyens de l'ensemble des municipalités de la CMQ. »

Régis Labeaume, maire de Québec

Fait saillant :

Le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie, rendu public le 3 avril 2020, comprend 23 mesures et un investissement de plus de 479 millions de dollars.

