Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 : il faut combiner vision à long terme et souplesse dans le déploiement

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son mémoire intitulé Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 : densifier intelligemment la ville et rétablir la fluidité des déplacements, présenté à l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique « Plan d'urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de Montréal ».

« Nous appuyons la volonté de la Ville d'actualiser son plan d'urbanisme et de mobilité. Montréal est dans un moment névralgique, où d'importantes mutations économiques, démographiques et environnementales obligent à repenser la manière dont on aménage et occupe le territoire. Dans ce contexte, il est important que le PUM offre un cadre clair pour les décennies à venir, tout en permettant à la Ville de faire preuve de souplesse pour accélérer les projets stratégiques majeurs, notamment en habitation. Le cadre général doit offrir la prévisibilité nécessaire aux acteurs économiques et garantir que les promoteurs ne se retrouvent pas à la merci d'exigences additionnelles de la part des arrondissements lorsque les projets ont obtenu l'approbation de la ville-centre. Il doit y avoir un seul lieu d'évaluation et de décision pour l'autorisation des projets », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Face à la crise du logement, le PUM doit apporter une réponse crédible, à court et à long terme. Il doit rassurer les promoteurs pour permettre la construction rapide de logements basée sur les principes de la densification intelligente. La Stratégie québécoise en habitation dévoilée par la ministre Duranceau en août dernier a apporté des changements significatifs pour renforcer le pouvoir des villes, et le PUM doit s'appuyer là-dessus pour permettre le démarrage rapide des projets qui respectent les critères de densité et garantir la rentabilité des projets. C'est à ces conditions que nous parviendrons à rééquilibrer l'offre en habitation avec la demande tout en créant l'urbanisme de demain, avec des écoquartiers mixtes, soignés et accessibles », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le cadre réglementaire actuel est un irritant majeur pour les promoteurs et un frein au développement immobilier de la métropole. Le PUM est l'occasion de revoir ce cadre pour favoriser une meilleure entente des différents acteurs. Nous demandons que des mécanismes formels de collaboration entre la Ville et les promoteurs soient mis en place pour garantir une plus grande prévisibilité. Dans le même sens, il faut réduire les mécanismes de blocage locaux qui existent et qui mettent en péril des projets structurants pour des raisons liées au « pas dans ma cour ». Enfin, nous recommandons de remplacer la logique punitive du Règlement pour une métropole mixte par des mesures incitatives, afin de favoriser la mixité dans les projets d'habitation. L'approche actuelle a montré son inefficacité, il faut faire autrement », a précisé Michel Leblanc.

« La fluidité des déplacements est un problème de premier plan à Montréal, que le PUM ne peut ignorer. D'une part, le PUM doit établir les grandes lignes du développement du transport en commun à Montréal, en priorisant la réintroduction du tramway. C'est un mode de transport intermédiaire, adapté à un contexte urbain, qui permet de relier des quartiers à moindre coût. En parallèle, il faut prévoir des mécanismes pour actualiser le plan en fonction des évolutions technologiques. L'intégration de nouveaux moyens de transport hétéroclites va changer la donne en termes d'urbanisme et d'utilisation de l'espace public. Le déploiement des bornes électriques pose déjà des défis, et l'arrivée des voitures autonomes ajoutera une nouvelle dimension à ces transformations. Nous devons être prêts », a détaillé Michel Leblanc.

« L'extension du réseau de transport en commun est une condition nécessaire, mais pas suffisante à la fluidité des déplacements à Montréal. Les axes de transit routier sont au cœur de cette problématique, tant pour les particuliers que pour l'approvisionnement des entreprises. Le PUM doit être pragmatique et reconnaître leur importance pour connecter les infrastructures stratégiques et réduire la congestion. Il faut les identifier et s'engager à ne pas réduire leur empreinte sur les axes nord-sud et est-ouest », a expliqué Michel Leblanc.

« Le centre-ville de Montréal fait face à plusieurs défis, qui doivent être abordés dans le PUM. Les risques de dévitalisation du secteur sont importants, avec un ralentissement de la demande pour des espaces de bureaux et une crise de l'itinérance qui se nourrissent mutuellement. Le PUM représente une occasion historique d'affronter les problèmes d'aujourd'hui et de penser le centre-ville de demain. Nous soutenons la nécessité d'une vision à long terme, qui intègre à la fois la croissance immobilière du secteur pour les décennies à venir et le potentiel de laboratoire d'innovation qu'il représente dans un contexte de transition verte en milieu urbain. Nous avons besoin d'un centre-ville dynamique, capable de soutenir la vitalité économique de la métropole et de rayonner à l'international », a conclu Michel Leblanc.

Recommandations

Recommandation 1 : Concentrer l'intensification urbaine dans les zones TOD de la ville en augmentant les seuils minimaux de densité aux abords des axes de transport collectif structurants actuels et futurs

Recommandation 2 : Intégrer davantage les principes de la densification intelligente en facilitant une approbation rapide des projets immobiliers qui en respectent les critères et un démarrage accéléré des chantiers

Recommandation 3 : Repérer les secteurs stratégiques à redévelopper et y appliquer des seuils minimaux de densité suffisants pour permettre leur revitalisation, en offrant aux promoteurs, aux investisseurs et aux sociétés de transport la possibilité de bien les cibler

Recommandation 4 : Garantir une plus grande prévisibilité de développement :

a) en instaurant des mécanismes formels de collaboration et de concertation entre la Ville de Montréal et les promoteurs en amont des appels d'offres

b) en éliminant la possibilité que les arrondissements imposent des exigences additionnelles aux promoteurs une fois que les projets ont obtenu l'aval de la ville centre

c) en limitant la procédure d'approbation référendaire pour les projets situés au sein de zones TOD

Recommandation 5 : Adopter une fiscalité incitative à la densification des aires TOD afin de favoriser l'intégration in situ de logements sociaux et abordables et l'aménagement d'espaces publics verts

Recommandation 6 : Édifier des quartiers mixtes et du logement communautaire en déployant des moyens efficaces et adaptés au financement accordé par les paliers de gouvernements supérieurs pour construire des logements abordables et sociaux

Recommandation 7 : En collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain et le gouvernement provincial, élaborer un plan de transport collectif visant à définir les axes de développement et à les structurer par priorités selon une logique d'ordonnancement stratégique

Recommandation 8 : Implanter les conditions nécessaires au déploiement du réseau de tramway :

a) en mettant en place des mécanismes de financement efficaces en collaboration avec les paliers de gouvernement supérieurs

b) en explorant de nouvelles approches pour assurer la réalisation des projets de transport collectif, telles que la possibilité d'intégrer un codéveloppeur

c) en déterminant les angles prioritaires à développer et en établissant une trajectoire temporelle claire et réaliste

Recommandation 9 : Prévoir dans le PUM des mécanismes pour l'actualiser en fonction du déploiement de nouvelles technologies en matière de transport individuel

Recommandation 10 : Déterminer clairement les axes de transit de plusieurs voies qui garantissent une plus grande fluidité du transport des personnes et des marchandises et s'engager à ne pas réduire leur importance sur les axes nord-sud et est-ouest

Recommandation 11 : Intégrer la planification d'espaces à bureaux au centre-ville en tenant compte des perspectives de croissance à long terme

Recommandation 12 : Renforcer la sécurité et la propreté du centre-ville par des aménagements adaptés et réfléchis en fonction des défis relatifs aux enjeux de cohabitation

Recommandation 13 : Veiller à ce que le Plan d'urbanisme et de mobilité reconnaisse le rôle unique du centre-ville en tant que catalyseur de la transition écologique et laboratoire vivant

Recommandation 14 : Renforcer les objectifs de résilience et d'adaptation climatique en les assortissant de cibles claires, mesurables et accessibles

Recommandation 15 : Simplifier les processus réglementaires pour promouvoir la construction d'écoquartiers et les établir comme normes pour les développements urbains futurs

Recommandation 16 : Assurer la mise en œuvre efficace du Plan d'urbanisme et de mobilité :

a) en veillant à ce que les plans locaux des arrondissements soient en parfaite adéquation avec la vision du PUM et permettent d'atteindre ses cibles

b) en établissant un plan d'action clair et hiérarchisé, détaillant les priorités et les interventions nécessaires pour atteindre les ambitions du PUM

c) en instaurant des mécanismes de suivi et de reddition de compte efficaces et transparents

