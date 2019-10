Plan d'immigration du Québec : la Chambre réitère l'importance de hausser significativement les seuils d'immigration

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte des seuils d'immigration pour la période 2020-2022 dévoilés aujourd'hui par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Simon Jolin-Barrette. La Chambre estime que ces objectifs sont trop bas et qu'ils ne permettront pas de répondre pleinement aux besoins de main-d'œuvre des entreprises de la métropole et du reste du Québec.

« Le Québec et sa métropole sont entrés dans un nouveau paradigme : celui d'une économie très vigoureuse, où les entreprises ont confiance, investissent et créent des emplois. Le taux de chômage a atteint un creux historique et les salaires moyens sont en hausse. Toutefois, cette situation très positive s'accompagne d'une augmentation systématique du nombre de postes vacants. Les entreprises deviennent de plus en plus inquiètes quant aux difficultés de recruter les ressources dont elles ont besoin. À terme, ces inquiétudes pourraient faire dérailler le momentum que nous connaissons », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le gouvernement doit reconnaître qu'une hausse significative des seuils d'immigration est nécessaire. On fait beaucoup référence aux 140 000 postes à pourvoir, une situation qui s'est d'ailleurs développée alors que les seuils d'immigration annuels étaient supérieurs à ceux annoncés aujourd'hui. Or, si les entreprises ne peuvent recruter, elles investiront moins. On doit s'inquiéter des emplois qui ne seront tout simplement pas créés ou, pire encore, de ceux qui seront perdus tant à Montréal que dans les régions, faute de réinvestissement », a ajouté M. Leblanc.

« L'immigration est l'une des clés stratégiques pour répondre à la rareté de main-d'œuvre. Les seuils d'immigration annoncés par le ministre, soit 44 500 pour l'année 2020, puis atteignant 52 500 en 2022, sont tout simplement insuffisants. Avec de tels seuils, les tensions sur le marché du travail iront en s'accentuant. Nous réitérons que le seuil visé devrait être de 60 000 immigrants par année, ce qui permettrait de mieux répondre aux besoins des entreprises en région tout en maintenant le dynamisme de la métropole. De plus, nous insistons sur la nécessité de déployer à l'international une vaste campagne de communication dans le but de bien démontrer que le Québec est une société accueillante pour les immigrants désireux de contribuer à notre économie », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous reconnaissons les efforts consentis par le gouvernement au cours de la dernière année, que ce soit pour enrichir les services de francisation ou l'intégration des nouveaux arrivants. L'objectif d'augmenter la part d'immigration économique à 65 % d'ici 2022 est une décision porteuse. Nous avions aussi bien accueilli la décision de concentrer les ressources du ministère pour traiter en priorité les dossiers de travailleurs étrangers déjà présents au Québec à l'été 2019. La relance aujourd'hui du volet du programme de l'expérience québécoise visant les étudiants internationaux est une excellente nouvelle. Enfin, nous partageons pleinement l'objectif du gouvernement de réussir l'intégration des immigrants à la société québécoise, et nous lui réitérons notre entière collaboration », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

