Plan d'immigration 2022 : la Chambre salue la volonté du gouvernement d'effectuer en un an seulement le rattrapage du retard en matière d'immigration causé par la pandémie

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce du Plan d'immigration du Québec pour la prochaine année, qui inclut le rattrapage des 18 000 personnes qui n'ont pas été accueillies en raison de la pandémie.

« Le rattrapage dès l'année prochaine de l'ensemble des demandes d'immigration qui n'avaient pas été complétées dans les deux dernières années était absolument essentiel. Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre que l'on connaît, l'ajout de ces 18 000 personnes aux 52 000 qui étaient prévues pour 2022 est une excellente nouvelle. Nous sommes très satisfaits de voir que le gouvernement du Québec a écouté les demandes des entreprises. Nous sommes convaincus que ces immigrants trouveront très rapidement du travail. C'est toute la société qui en sortira gagnante », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Cette décision ne pourra se matérialiser que si le gouvernement fédéral met en place les ressources nécessaires pour accélérer les processus de traitement des demandes. Les délais de traitement des demandes en provenance du Québec, déjà importants, se sont accrus dans les dernières années. C'est inacceptable. Plus que jamais, nous avons besoin d'une collaboration fluide entre les deux ordres de gouvernement », a ajouté Michel Leblanc.

« Lorsqu'on regarde au-delà de 2022, nous réitérons que l'objectif du gouvernement doit être d'accueillir au moins 60 000 immigrants par année. En y mettant les ressources, nous pourrons bien les accueillir et faciliter leur intégration réussie dans notre société », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

