Plan d'apaisement de la circulation - Une démarche participative s'amorce dans les quartiers de Villeray et Parc-Extension

Montréal, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension poursuit l'apaisement de la circulation dans ses rues résidentielles et amorce une réflexion visant le secteur central du territoire, qui inclut le quartier de Villeray et une partie du quartier de Parc-Extension. L'Arrondissement invite les résidentes et les résidents concernés à prendre part à une démarche participative et à partager, jusqu'au 9 juin, leurs idées et impressions à propos de la mobilité et de la sécurité routière dans leur quartier.

« Marcher et se rendre à vélo à l'école ou au boulot ne devrait pas se faire au péril de notre vie. C'est tout simplement inacceptable. Trop longtemps les aménagements ont été pensés en fonction de l'efficacité des déplacements, et non de la sécurité des plus vulnérables. On doit maintenant remédier à cette situation et apporter les correctifs nécessaires. Plutôt que de réfléchir aux interventions à la pièce, sans réelle vue d'ensemble, on va dresser un portrait diagnostic du secteur grâce à une analyse de la circulation et aux observations des gens qui vivent dans le quartier. Avec cette approche, on va pouvoir rendre nos milieux de vie plus sécuritaires, mais aussi plus agréables, puisque certaines des mesures d'apaisement vont également permettre de verdir nos rues », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La population de Villeray et de la portion ciblée de Parc-Extension peuvent transmettre leurs idées et commentaires à propos du projet sur Réalisons Montréal. La portion incluse du quartier de Parc-Extension est celle située entre la rue Durocher, le boulevard Saint-Laurent, le boulevard Crémazie et la rue Jarry Ouest.

La carte interactive en place sur ce site Internet permet d'indiquer les endroits où des mesures semblent nécessaires. Un questionnaire est ensuite proposé aux participants, au fil duquel ils pourront partager leurs habitudes de mobilité et leur ouverture à différents changements possibles dans leur quartier, tels que des mises à sens unique ou l'installation de déviateurs par exemple. Les commentaires obtenus permettront de forger le futur plan d'apaisement de la circulation pour ce secteur, lequel sera présenté cet automne lors d'une séance d'information.

L'objectif d'un plan d'apaisement de la circulation est d'apporter des solutions concrètes dans les rues des différents quartiers pour y favoriser la tranquillité et la qualité de vie, améliorer la sécurité piétonne et cycliste, diminuer la circulation de transit et limiter la vitesse des automobilistes.

Parmi les mesures envisagées par l'Arrondissement, on compte notamment la modification de sens de la circulation, la bonification de marquages écoliers, l'ajout de déviateurs, la construction de davantage de saillies de trottoir ainsi que l'ajout de dos d'âne.

Des dos d'âne additionnels dans Parc-Extension

Dans la poursuite du Plan d'apaisement de la circulation de Parc-Extension adopté en 2022, l'Arrondissement a octroyé en mai, à l'entreprise Eurovia, un mandat de réalisation de dos d'âne dans le quartier. Les travaux se dérouleront durant le mois de juin et viseront l'avenue Querbes ainsi que les rues Saint-Roch et Hutchison.

Le dos d'âne est l'une des nombreuses mesures d'apaisement de la circulation retenues par l'Arrondissement, car il incite à la réduction de la vitesse de la circulation dans les secteurs sensibles, notamment les rues adjacentes aux écoles et aux parcs. Cette mesure d'apaisement de la circulation oblige les automobilistes à modifier leur comportement et contribue ainsi à améliorer l'environnement de vie des résidentes et des résidents. Le but est de réduire la vitesse aux abords des secteurs ciblés et décourager la circulation de transit. En 2022, l'Arrondissement a élaboré le Plan d'apaisement de la circulation de Parc-Extension après avoir sondé la population du quartier sur les mesures à mettre en place.

