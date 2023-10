Plan d'apaisement de la circulation - Les districts de Saint-Michel et de François-Perrault appelés à partager leur connaissance du milieu

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Jusqu'au 3 novembre 2023, une démarche consultative aura lieu auprès des résidentes et résidents des districts de Saint-Michel et de François-Perrault, dans l'est de l'arrondissement. En vue de l'élaboration prochaine d'un plan d'apaisement de la circulation pour ce secteur, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite obtenir les impressions des personnes qui y vivent afin d'obtenir une perspective globale de la mobilité et de la sécurité des déplacements dans ses quartiers. Les commentaires reçus permettront d'orienter les actions à inclure dans le futur Plan d'apaisement de la circulation du secteur est.

« On poursuit notre grande consultation sur l'apaisement de la circulation. Après Parc-Extension et Villeray, c'est au tour du quartier de Saint-Michel, et un peu au-delà, de faire l'objet d'une analyse rigoureuse en matière de sécurité routière et d'obtenir un plan conçu sur mesure pour répondre aux enjeux de son territoire. Aux observations réalisées par nos experts s'ajouteront donc celles des principaux concernés, c'est-à-dire les résidents, dans une démarche à grand déploiement et unique à VSP. », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La population de l'est de l'arrondissement peut transmettre ses idées et ses commentaires sur l'apaisement de la circulation à partir de la page du projet sur Réalisons Montréal . Une carte interactive est mise à disposition afin d'identifier les endroits précis où des enjeux sont vécus. Un questionnaire est également proposé aux participantes et participants. Son objectif est de mieux connaître leur ouverture à certains changements ainsi que leur préférence envers les différentes mesures possibles. Il est par ailleurs possible de transmettre ses commentaires en visitant le bureau Accès Montréal (405, av. Ogilvy) ou en téléphonant au 438 777-2364. Parmi les mesures envisagées par l'Arrondissement, on retrouve notamment la modification de sens de la circulation, la bonification de marquages écoliers, l'ajout de déviateurs, la construction de saillies de trottoir ainsi que l'ajout de dos d'âne.

À la suite de cette démarche participative et d'une étude de circulation menée en parallèle, un plan d' apaisement de la circulation sera conçu puis présenté à la population dans les prochains mois. L'objectif d'un plan d'apaisement de la circulation est d'apporter des solutions concrètes dans les rues des différents quartiers pour y favoriser la tranquillité et la qualité de vie, améliorer la sécurité piétonne et cycliste, diminuer la circulation de transit et limiter la vitesse des automobilistes.

Des démarches consultatives similaires ont été réalisées en 2022 et 2023 pour les secteurs de Parc-Extension et du centre de l'arrondissement. Le Plan d'apaisement de la circulation de Parc-Extension a été adopté l'an dernier alors que celui du secteur centre sera présenté à la population dans les prochaines semaines.

