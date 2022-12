PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUE - PROLONGATION DE LA CONSULTATION PUBLIQUE JUSQU'AU 28 DÉCEMBRE 2022

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En raison d'un problème d'accès informatique survenu ces derniers jours, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) prolonge jusqu'au mercredi 28 décembre la consultation publique portant sur le plan d'aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028 pour le territoire public de Lanaudière. Ce plan concerne l'unité d'aménagement 062-71.

Le PAFIT actuellement en consultation présente les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue pour assurer l'atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés tous les cinq ans, les PAFIT sont adaptés à la réalité de chaque unité d'aménagement.

Transmettre des commentaires

Les personnes intéressées peuvent consulter le PAFIT et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 28 décembre 2022 à l'adresse suivante :

Québec.ca/consultations-foret-lanaudiere

Informations par téléphone et par courriel

Les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations doivent communiquer par courriel à [email protected] ou laisser un message vocal au 450 886-0916, poste 0.

Un ou une représentante du Ministère répondra aux messages vocaux et aux courriels dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation n'a pas comme objectif de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/RessourcesNaturellesForets

https://twitter.com/MRNFQC

Source :

Caroline Bujold

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts