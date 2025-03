Plan d'aménagement forestier intégré opérationnel - Consultation publique du 11 mars au 7 avril 2025

SHERBROOKE, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Du 11 mars au 7 avril 2025, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) de l'unité d'aménagement 051-51 ainsi que sur le territoire forestier résiduel 051001, en Estrie.

Consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) - Territoires visés 051-51 et 051001 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Ce PAFIO présente les secteurs d'intervention potentiels où des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux seront réalisés (récolte de bois, préparation de terrain, reboisement, entretien de plantation et nettoiement) et où la construction, la réfection et la fermeture de chemins multiusages pourraient avoir lieu.

Les travaux soumis à cette consultation sont prévus à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) du Granit, des Sources et du Haut-Saint-François.

Consultation du plan et transmission des commentaires

La population est invitée à consulter le plan d'aménagement et à transmettre ses commentaires en ligne en se rendant au Québec.ca/consultations-foret-estrie.

La date limite pour participer à la consultation est le 7 avril 2025, à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séance d'information virtuelle

En collaboration avec la MRC du Granit, le Ministère tiendra une activité d'information virtuelle durant laquelle seront expliqués les processus de participation à la consultation publique et de planification forestière. Une période de questions conclura cette activité.

Jeudi 20 mars 2025, de 11 h 30 à 13 h - Inscription à [email protected] avant le 19 mars à midi.

Un lien Internet et des instructions seront ensuite transmis aux participants et participantes par courriel.

Pour information

Si vous n'avez pas accès à un service Internet ou si vous souhaitez obtenir plus d'information, vous pouvez laisser un message vocal à l'un des bureaux régionaux du Ministère indiqués ci-dessous, et un représentant ou une représentante du Ministère communiquera avec vous dans les jours suivants.

Il est également possible de consulter et de commenter le PAFIO dans les bureaux du Ministère en semaine, sur rendez-vous, entre 8 h 30 et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Renseignements par téléphone ou courriel

Le personnel du Ministère est également disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (bureau de Sherbrooke)

200, rue Belvédère Nord, bureau 1.05

Sherbrooke (Québec) J1H 4A9

Tél. : 819 820-3190

[email protected]

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (bureau de Lac-Mégantic)

5527, rue Frontenac, bureau 211

Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6

Tél. : 819 820-3190

[email protected]

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Lise Tremblay, conseillère en communication régionale

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts