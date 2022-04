Plan d'action propreté de VSP: des interventions plus ciblées, des brigades plus nombreuses et des amendes plus salées

La sensibilisation reste au cœur de l'approche, mais le ton se durcit auprès des personnes contrevenantes, via la hausse du montant des amendes minimales et la création d'une patrouille de propreté. Le volet "maintien de la propreté", quant à lui, sera renforcé grâce à la présence de plusieurs brigades qui prêteront main forte aux équipes de l'Arrondissement déjà présentes sur le terrain. Durant la période estivale, le nombre des paniers de rues et leur fréquence de collecte sera augmentée.

« Tout le monde aime vivre dans un quartier propre. Mais pour que le quartier soit propre et qu'il le demeure, tout le monde doit faire sa part. L'Arrondissement va continuer à assumer ses responsabilités et même bonifier ses interventions, mais les citoyennes et citoyens doivent aussi contribuer aux efforts, ne serait-ce qu'en respectant la réglementation. Donc, oui, les amendes seront plus salées dans un esprit de dissuasion, mais des efforts de sensibilisation seront faits en amont. Parce que c'est une question de respect, des autres et des règles, » a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Les personnes contrevenantes plus durement sanctionnées

Des modifications réglementaires relatives à la propreté et au civisme seront adoptées lors du conseil d'arrondissement du 3 mai prochain. L'objectif des modifications proposées est de dissuader les mauvais comportements constatés par les inspecteurs sur le territoire. D'une part, en augmentant significativement le seuil des amendes minimales et, d'autre part, en apportant des modifications sémantiques au règlement afin d'en faciliter l'application et de prémunir l'Arrondissement de contestation abusive.

Les personnes contrevenantes s'exposeront à une amende de 250 $ pour une première infraction et à 500 $ pour une récidive, tandis que les personnes morales se verront remettre une première contravention minimale de 500 $ et de 1000 $ en cas de récidive.

À l'heure actuelle, le montant minimal d'une amende pour une citoyenne ou un citoyen s'élève à 100 $ pour une première infraction avant de passer à 300 $ en situation de récidive. Pour les personnes morales, le montant minimal est de 200 $ pour une première infraction et passe à 600 $ en cas de récidive.

Faciliter l'intervention des inspecteurs pour corriger plus rapidement les situations de malpropreté

Les délais plus courts, rattachés à l'émission d'un constat d'infraction appliquant une amende minimale, inciteront une personne fautive à corriger une situation de malpropreté plus rapidement, contrairement à un constat d'infraction de type « parchemin » qui est dressé pour une amende supérieure au montant minimal et qui implique de longues procédures légales pouvant prendre plusieurs semaines.

Des modifications d'ordre sémantique seront également apportées aux articles 3 et 18 du règlement. En effet, une situation de manque d'entretien d'un terrain privé ou du domaine public face à un terrain privé, telle que formulée dans le règlement actuel, peut être interprétée comme un acte de récidive que l'inspecteur doit constater sur plusieurs jours.

De sorte que le libellé actuel mène certains contrevenants à contester une infraction sur la base du caractère ponctuel de la situation de malpropreté. C'est pourquoi, il est proposé de modifier les articles 3 et 18 faisant référence à l'entretien pour éviter des contestations de cette nature et pour qu'un inspecteur puisse sévir dès qu'il constate un enjeu de propreté.

Mise sur pied d'une patrouille de propreté

À compter du mois de mai, une patrouille spéciale entrera en action pour se concentrer sur des enjeux de propreté rencontrés dans des secteurs spécifiques de Parc-Extension et Saint-Michel. L'équipe, composée d'un inspecteur et d'un contremaître, effectuera une vigie rapprochée et usera des outils de communication adaptés pour rappeler la réglementation en vigueur mais aussi sévir, si la situation l'exige.

De plus, une analyse continue des requêtes recueillies par le 311 permettra d'identifier les enjeux particuliers, tel que le dépôt illégal de déchets, afin d'ajuster les interventions de la patrouille.

Trois brigades de réinsertion dédiées à la propreté, du lundi au vendredi, dans des secteurs névralgiques de l'arrondissement

Deux brigades de propreté entreront en service, dès le 2 mai. La première brigade circulera sur la rue Saint-Hubert, entre les rues Saint-André et Villeray alors que la deuxième patrouillera sur la rue Jean-Talon, entre la rue Saint-Michel et le boulevard Pie IX. À noter que cette deuxième bridage fait son entrée pour la première fois cette année afin de bonifier l'étendue des interventions.

Une troisième brigade interviendra à compter du 1er juin, sur les rues Hutchison et Jean-Talon, entre l'avenue du Parc et l'avenue Stuart.

Ces trois brigades seront en activité jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Retour d'une brigade de propreté 7/7 de juin à septembre

La brigade de propreté "étudiante", quant à elle, reprendra du service de juin à septembre. Les 16 jeunes recrues effectueront des parcours ciblés, juchées sur leur vélo-cargo, pour ramasser les déchets et mégots de cigarettes dans les parcs et sur la voie publique.

Programme Éco-quartier : sensibiliser et outiller la population

La sensibilisation occupera une place importante dans la stratégie adoptée. Ville en vert , organisme partenaire gestionnaire du programme Éco-quartier , organisera plusieurs actions de sensibilisation et de participation citoyennes. Des opérations de porte-à-porte ciblé auprès de résidentes et résidents ne respectant pas l'horaire des collectes ou adeptes des dépôts sauvages seront faites. Des kiosques d'information seront animés dans les parcs, notamment pour rappeler la bonne manière d'effectuer son tri sélectif. Également, pour stimuler l'implication citoyenne, des corvées de grande envergure seront organisées et du prêt de matériel sera offert aux citoyennes et citoyens désireux d'organiser leur propre corvée de voisinage .

Mise à disposition de l'affiche J'aime mon quartier propre

Cette année encore, l'Arrondissement proposera à la population de se procurer l'affiche J'aime mon quartier propre . Pour rappel, cette affiche s'adresse aux citoyennes et citoyens qui souhaitent manifester positivement leur souhait de vivre dans un environnement propre et agréable. Les personnes intéressées pourront venir se procurer l'affiche au Bureau Accès Montréal de l'Arrondissement ou auprès de l'un des trois points de service du programme Éco-quartier.

