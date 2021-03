Plan d'action pour le secteur de la construction - Des mesures nécessaires et attendues pour soutenir l'industrie de la construction

MONTRÉAL, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) tient à saluer le dévoilement du plan d'action pour le secteur de la construction annoncé, plus tôt ce matin, par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, en la présence de la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Diane Lemieux.

« Les acteurs de l'industrie qui travaillent avec rigueur, depuis près de 3 ans, à trouver des solutions concrètes à la pénurie de travailleurs attendaient avec impatience l'annonce de l'adoption des modifications réglementaires visant à s'attaquer à cette problématique, » a tenu à souligner François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ. Il ajoute que « bien qu'étant un secteur clé de l'économie québécoise, l'industrie de la construction doit, depuis plusieurs années, relever des défis majeurs pour pallier les impacts importants du déficit de travailleurs qualifiés sur les chantiers. Ainsi, nous considérons que les annonces d'aujourd'hui sont une bonne nouvelle pour soulager, à court terme, notre industrie, mais aussi pour assurer l'équilibre et la pérennité des entreprises œuvrant dans notre secteur ».

Pour l'APCHQ, la formation, l'efficience en matière d'utilisation des ressources humaines disponibles sur les chantiers, la réalité propre au secteur résidentiel et la flexibilité dans l'organisation du travail sont autant de motifs pour lesquels il était essentiel de se donner des moyens réglementaires d'agir.

« Les financements additionnels annoncés ce matin visant à accroître la productivité de l'industrie et à soutenir la croissance des entreprises démontrent également la volonté du gouvernement de faire de l'industrie de la construction un réel levier de relance économique », indique François Bernier.

Des efforts à poursuivre

L'APCHQ considère que bien que l'adoption et la mise en place de ces mesures constituent une étape importante et nécessaire pour soulager l'industrie de la construction en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore énormément de travail à faire pour endiguer le problème à long terme tant au niveau de l'attraction que de la rétention de la main-d'œuvre. L'APCHQ suivra d'ailleurs avec attention les annonces prochaines de la CCQ à ce sujet.

« Il est certain que nous allons continuer de travailler pour trouver des solutions concrètes et viables avec le gouvernement et nos différents partenaires afin d'avancer davantage dans ce dossier », conclut François Bernier.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

