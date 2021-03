Plan d'action pour l'industrie de la construction : l'ACQ salue les initiatives gouvernementales

MONTRÉAL, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) accueille positivement le plan d'action concernant l'industrie de la construction déposé conjointement, aujourd'hui, par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et le ministre du Travail, Jean Boulet. Ce plan vient compléter le projet de loi 66 déposé par Sonia Lebel puisqu'il propose une série de mesures qui aideront grandement les entreprises de construction, petites, moyennes et grandes, à participer activement à la relance économique du Québec.

Parmi les mesures proposées, l'ACQ salue l'adoption des mesures relatives à la main-d'œuvre. Les différentes actions proposées permettront aux entreprises de construction d'avoir accès à un plus grand bassin de main-d'œuvre tout en ayant des formations plus rapides et mieux adaptées aux nouvelles réalités de l'industrie.

L'ACQ se réjouit également des initiatives visant l'amélioration de la productivité dans l'industrie de la construction. En effet, le gouvernement propose d'accompagner les entreprises de construction dans un virage numérique en offrant, entre autres, des diagnostics, des plans d'implantation et d'accompagnement des entreprises et des leurs employés.

Par ailleurs, l'ACQ applaudit particulièrement les investissements qui seront réalisés pour aider les municipalités de moins de 5 000 habitants à moderniser leurs infrastructures désuètes. De plus, en autorisant les municipalités à diviser les contrats selon les spécialités, les plus petites entreprises auront la chance de soumissionner sur des contrats publics, une excellente nouvelle pour les petites entreprises de toutes les régions du Québec.

Finalement, l'ACQ considère que les mesures pour soutenir la croissance des entreprises dans le secteur de la construction aideront plus d'entreprises à réaliser leur plein potentiel et à participer activement à la relance.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

