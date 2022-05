Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Près de 3 milliards $ pour des milieux de vie et de soins qui assurent le mieux-être des personnes hébergées

QUÉBEC, QC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui la publication du tout premier Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Pour le mieux-être des personnes hébergées. Il découle de la Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée - Des milieux de vie qui nous ressemblent, publiée en avril 2021.

Le plan d'action, qui comporte 25 mesures concrètes avec un investissement de 2,9 milliards de dollars sur cinq ans, concrétise la volonté du gouvernement de transformer de façon durable l'hébergement de longue durée.

Les mesures proposées par le plan s'inscrivent dans les cinq axes d'intervention, soit la personne hébergée, les proches, les prestataires de services, le milieu de vie et de soins et la communauté.

À travers le plan d'action, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) veut apporter des changements concrets aux milieux de vie et de soins avec :

- une réponse mieux adaptée aux besoins spécifiques des personnes hébergées;

- un réel partenariat entre la personne hébergée, ses proches et les prestataires de services;

- une organisation du travail qui optimise les compétences de chacun et favorise l'interdisciplinarité;

- des milieux de vie et de soins personnalisés et adaptés;

- des milieux d'hébergement intégrés au sein d'une communauté engagée.

Ce plan d'action s'applique à l'ensemble des milieux d'hébergement de longue durée qui accueillent des adultes : les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les maisons des aînés et les maisons alternatives.

Citation :

« Je suis très fière de présenter le tout premier Plan d'action du Québec en matière d'hébergement de longue durée. Ce plan est une réponse concrète à plusieurs propositions et recommandations qui ont été faites, ces dernières années, par tous les partenaires et toutes les personnes impliquées auprès des personnes hébergées. C'est un travail de collaboration qui nous permet d'avancer dans la bonne direction. Par ailleurs, le plan d'action concrétise la volonté et tout l'engagement de notre gouvernement à transformer l'hébergement de longue durée au Québec. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 - Pour le mieux-être des personnes hébergées.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable, des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591