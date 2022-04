Plan d'action pour contrer les impacts de la pandémie sur les femmes - La ministre Charest annonce le déploiement de onze projets innovants pour soutenir notamment les travailleuses communautaires

QUÉBEC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Plan d'action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de pandémie (Plan Femmes et COVID) présenté le 8 mars 2021, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer qu'elle accorde un financement de près de 1 million de dollars pour la mise en œuvre de 11 projets innovants dans autant d'organismes nationaux bien implantés sur le terrain. Ce soutien vise à briser l'isolement et à agir sur la détresse psychologique des femmes dans le contexte de la crise.

Le Secrétariat à la condition féminine (SCF) souhaite agir sur les conséquences de la crise sanitaire. En effet, l'un des besoins identifiés par plusieurs organisations est d'agir sur la détresse vécue par les travailleuses du milieu communautaire qui ont été éprouvées par le contexte de la pandémie, l'alourdissement de la tâche et le constant besoin d'adaptation.

Afin de répondre aux préoccupations visant à préserver la santé mentale des travailleuses et à les aider à s'adapter à la situation liée à la pandémie, le SCF a soutenu des projets dont les activités réalisées doivent viser au moins l'un des deux grands objectifs suivants :

préserver la santé mentale des travailleuses des organismes membres de leur réseau et les aider à s'adapter à la situation liée à la pandémie et à ses conséquences;

soutenir des initiatives visant à briser l'isolement des femmes et à agir sur la détresse psychologique vécue dans le contexte de la pandémie.

Citation :

« La violence et les inégalités entre les femmes et les hommes étaient présentes avant la pandémie, mais la situation actuelle a aggravé certaines inégalités persistantes. Nous n'avons pas tardé à agir. Depuis le début de la pandémie, nous avons multiplié les interventions d'urgence afin d'agir sur les conséquences de la crise sanitaire vécues par les femmes. Plus encore, notre gouvernement a mis en œuvre un plan d'action pour contrer les impacts de la pandémie sur celles-ci. Ce plan cible les principaux enjeux pour l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes en tenant compte des défis rencontrés depuis mars 2020. Le Plan Femmes et COVID s'est traduit par des investissements très concrets, notamment dans les réseaux d'organismes qui agissent directement auprès de femmes entrepreneures, en recherche d'emploi, immigrantes et racisées ou en situation de vulnérabilité, par exemple. L'annonce d'aujourd'hui en témoigne une fois de plus. Les organismes soutenus auront ainsi plus de moyens d'action et j'en suis fière. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les présentes aides financières s'inscrivent en accord avec l'action 4.1 du Plan Femmes et COVID - Briser l'isolement des femmes et agir sur la détresse psychologique vécue dans le contexte de la crise . L'aide financière maximale accordée est de 100 000 $ par organisme.

. L'aide financière maximale accordée est de 100 000 $ par organisme. Le financement de ces projets permet de rejoindre, d'une part, les femmes en contexte de vulnérabilité (femmes immigrantes ou racisées, handicapées, etc.), et d'autre part, les travailleuses du milieu communautaire.

Les organismes soutenus par le gouvernement du Québec dans le cadre de cette initiative sont : l'R des centres de femmes du Québec, le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, le Réseau d'Action des femmes handicapées du Canada , Proche aidance Québec, le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le Réseau des lesbiennes du Québec et le Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec.

