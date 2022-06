Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées - Un investissement de 50 millions $ pour développer des pratiques favorisant la bientraitance et améliorer la gestion des situations de maltraitance

QUÉBEC, le 12 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui le Plan d'action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2022-2027 - Reconnaître et agir ensemble. Ce plan d'action comprend des mesures concrètes portées par 12 ministères et organismes qui permettront de concrétiser des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, sanctionnée le 6 avril dernier.

Le Plan d'action, qui comporte 56 mesures, vise à sensibiliser la population, à développer des pratiques favorisant la bientraitance, à former différents acteurs à ce phénomène, à améliorer la gestion des situations de maltraitance et, finalement, à développer et diffuser des connaissances liées à la maltraitance. Pour sa réalisation, le gouvernement investit 50 millions de dollars sur cinq ans.

Celui-ci prévoit notamment la mise en place de nouvelles mesures structurantes à la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées et la promotion de la bientraitance. Il s'agit, entre autres, de :

mettre en place un soutien de proximité à l'intention du personnel des CHSLD ayant à repérer et à rapporter des situations de maltraitance de personnes hébergées ;

instituer un centre d'aide, d'évaluation et de référence concernant la maltraitance;

soutenir la réalisation de projets visant à créer des environnements favorables à la bientraitance;

mettre en place un mécanisme de coordination afin de favoriser l'uniformisation des pratiques du Directeur des poursuites criminelles et pénales en matière de maltraitance envers les personnes aînées.

Citation :

« Ce troisième Plan d'action en matière lutte contre la maltraitance au Québec renforce notre engagement et notre volonté de toujours en faire plus. Pour notre gouvernement, c'est tolérance zéro envers toutes les formes de maltraitance dans notre communauté. Le développement d'initiatives favorisant la bientraitance est également une priorité. Avec ce nouveau plan d'action, nous nous donnons les moyens d'atteindre un double objectif : aider chaque Québécois à identifier et dénoncer toutes les formes de maltraitance envers une personne aînée et, surtout, améliorer nos méthodes d'intervention pour faire cesser le plus rapidement possible les situations de maltraitance. C'est une responsabilité collective ainsi qu'un devoir de solidarité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ce plan d'action, le troisième en 12 ans, vise à renforcer la cohérence et la complémentarité des actions entourant la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées pour mieux la prévenir et intervenir dans des situations tout en faisant la promotion de la bientraitance.

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003402/.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591