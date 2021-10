Plan d'action pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance - Un accès pour toutes les familles…enfin!

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est heureuse de l'annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre et le ministre de la Famille à propos de leur Plan d'action pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, ce qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette priorité pour le Québec.

Citation

« La présence de M. Legault pour l'annonce de ce plan d'action et le dépôt de ce premier projet de loi en cette nouvelle session parlementaire démontrent la volonté ferme du gouvernement de joindre les gestes à la parole et de compléter le réseau une fois pour toutes. Cette grande mise en chantier pour améliorer l'accessibilité des services aux familles doit prendre appui sur un impératif: la qualité. » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

La qualité dans l'urgence

En effet, il est tout à fait possible de développer rapidement des places de qualité. À l'heure où l'on s'apprête à compléter enfin ce réseau qui fait l'envie du monde entier, il nous faut tirer parti d'un quart de siècle d'expérience et miser sur un modèle à la fois célébré par la science et réclamé par les parents. Ainsi, nous nous attendons à ce qu'une vaste majorité des projets de développement retenus soient en CPE, de manière à répondre aux besoins concrets et à favoriser la qualité. Le réseau des CPE/BC est impatient de répondre à cette demande.

Un réseau déterminé

Depuis ses balbutiements, le réseau des CPE/BC est déterminé à offrir des services à toutes les familles du Québec. Nombreuses sont les propositions qui ont été faites pour améliorer l'accès et la qualité des services, par exemple le déploiement de places temporaires, aujourd'hui intégrées dans le projet de loi. L'AQCPE et ses membres continueront de proposer des avenues nouvelles et d'être de tous les chantiers pour atteindre les objectifs ambitieux des principes fondateurs de ce réseau: l'accessibilité, l'universalité et la qualité.

Mieux accueillir les enfants vulnérables

Nous constatons que l'ambition du gouvernement rejoint celle du réseau des CPE/BC: mieux accueillir les enfants vulnérables. Cela signifie bien entendu un accès facilité, mais aussi des ressources mieux ciblées et des mesures favorisant une meilleure collaboration entre les divers intervenants autour de ces familles.

Citation

« Un meilleur accueil des enfants vulnérables doit passer par une définition plus large de la vulnérabilité. Restreindre la définition à une situation socio-économique laisserait de côté de nombreux enfants qui ont pourtant besoin de soutien particulier, peu importe leur situation. » a déclaré Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Un milieu familial entièrement régi

L'AQCPE se réjouit de constater que le gouvernement souhaite que toute personne responsable d'un service de garde en milieu familial soit reconnue par un bureau coordonnateur. C'est un geste concret pour offrir une meilleure réponse aux besoins des enfants vulnérables et une démonstration supplémentaire que le réseau des CPE/BC présente un modèle efficace pour assurer la qualité.

Qualité ne va pas sans formation

Par ailleurs, il est indéniable que la formation du personnel éducateur a une incidence sur la qualité des services. Il nous appert donc incontournable que le DEC en éducation à la petite enfance soit favorisé et que des mesures de qualification soient mises en place. Au terme de la complétion du réseau, l'AQCPE estime que tout le personnel éducateur en installation devra être dûment qualifié.

Il en va de même en milieu familial, où la qualité est également une priorité. Ainsi, si des mesures facilitantes doivent être instaurées en faveur des RSG, il est essentiel de ne pas faire de compromis sur la formation initiale et continue.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

