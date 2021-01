Plan d'action interministériel en santé mentale - Le ministre Lionel Carmant dresse un bilan positif des consultations sur la santé mentale des Québécoises et des Québécois

QUÉBEC, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, se dit très satisfait des échanges qui se sont déroulés lors des consultations, et affirme qu'il prend bonne note des commentaires et des propositions formulés lors de ces deux journées. Ceux-ci contribueront à bonifier les mesures incluses dans le Plan d'action interministériel en santé mentale, prévu au cours des prochains mois.

Les consultations, qui ont porté sur différents thèmes tels que l'effet de la pandémie sur l'anxiété et la dépression, la pauvreté et l'exclusion sociale, ont permis de mettre en lumière certaines préoccupations des groupes participants. Parmi les grands constats qui sont ressortis des échanges, notons l'importance :

de tenir compte des différents groupes dans la société, selon l'âge, le sexe, les conditions socio-économiques, les conditions de logement, etc.;

de mettre en œuvre les bonnes pratiques basées sur des données probantes et de soutenir les établissements dans leur déploiement;

de soutenir l'intersectorialité pour favoriser l'adoption de solutions qui touchent l'ensemble des besoins des Québécois, qu'il s'agisse d'éducation, d'emploi, de logement, etc.

Citation :

« Je suis très heureux de la participation soutenue de nos partenaires dans le cadre de ces consultations, et tout particulièrement de celle des élus, de tous les partis, dont la contribution témoigne du caractère rassembleur de la démarche. Les échanges et les enjeux soulevés ont permis de faire avancer notre réflexion de manière constructive, en gardant toujours à l'esprit notre volonté de mieux soutenir l'ensemble de la population et les personnes les plus vulnérables, souvent les premières à être affectées dans un contexte de crise comme celui que nous traversons actuellement. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'à la suite de ces consultations non partisanes et des deux forums sur la santé mentale de la dernière année, d'autres échanges se poursuivront au cours des prochaines semaines, notamment en février du côté des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. D'ailleurs, la semaine prochaine, des consultations seront menées auprès des Premières Nations et des Inuits.

