Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026- La prévention de l'itinérance jeunesse passe avant tout !

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition Jeunes+ accueille favorablement le nouveau Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, mais met de l'avant des lacunes importantes au niveau de l'axe de la prévention. En tant que coalition unissant différents acteurs sociocommunautaires et institutionnels du milieu jeunesse, Jeunes + est étonnée de constater l'absence de propositions d'actions pour prévenir l'itinérance jeunesse pour les jeunes ne provenant pas des centres jeunesse.

«Le plan d'action vise à prévenir l'itinérance après la sortie des centres jeunesse. C'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas l'unique cible à viser. Il ne faut pas agir uniquement après le placement. C'est bien avant, car plus de 50 % des jeunes en situation d'itinérance au Québec ne proviennent pas des centres jeunesse. La prévention de l'itinérance concerne tous les jeunes du Québec » -soutient Caroline Dufour, coordonnatrice de la Coalition Jeunes+.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement doit entreprendre davantage d'actions en amont avec les autres acteurs du milieu jeunesse afin de prévenir la détérioration des situations familiales et le placement en détectant les facteurs de risque. Entre autres :

Faire du repérage dans les espaces jeunesse, incluant les écoles, afin de repérer les jeunes à risque et bâtir un véritable filet de sécurité autour d'eux et de leur famille.

Renforcer les services en CLSC, afin d'être plus adaptés, accessibles, rapides et abordables pour ces familles vulnérables.

C'est dans cette logique que la Coalition Jeunes+ organise les 18 et 19 novembre prochains, le Forum prévention itinérance jeunesse . L'événement rassemblera, pour la première fois au Québec, les acteur.trice.s concerné.e.s par la prévention de l'itinérance jeunesse, afin de définir les réalités régionales et identifier des actions concrètes, en incluant la voix et la vision des jeunes pour bâtir les actions à entreprendre. Les élu.es du Québec y sont invités pour prendre acte des solutions proposées.

La Coalition Jeunes+ est une coalition québécoise créée en 2018 et gouvernée par des chercheurs, des jeunes, des organismes communautaires et des regroupements. La Coalition vise à mobiliser les principaux acteurs vers un effort concerté et constructif dans la lutte contre l'itinérance jeunesse, fondé sur le respect et la promotion des droits des jeunes de 12 à 30 ans au Québec.

Caroline Dufour, Directrice, stratégie et impact social et coordonnatrice de la coalition

