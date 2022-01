Plan d'action en santé mentale 2022-2026 : Les familles touchées enfin entendues!

QUÉBEC, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les familles et les jeunes qui accompagnent une personne ayant un trouble mental recevront plus de soutien. Le Réseau Avant de Craquer se réjouit des mesures tangibles et du financement supplémentaire annoncés par le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Lionel Carmant, avec le Plan d'action en santé mentale 2022-2026.

Depuis plusieurs années, le Réseau Avant de Craquer propose au gouvernement du Québec des mesures concrètes afin de mieux soutenir les familles et l'entourage de personnes ayant un trouble mental. Plusieurs mesures souhaitées par les familles font partie du Plan d'action 2022-2026, notamment :

Mieux repérer et soutenir les nombreux jeunes ayant un parent ou un ami vivant avec un trouble mental.

Considérer le vécu et l'expérience des familles dans la planification et l'organisation des services en santé mentale.

Outiller les familles afin de réduire la nécessité de faire un recours judiciaire pour que la personne aidée reçoive des services.

Favoriser de meilleures pratiques chez les intervenants dans l'accompagnement des familles en santé mentale.

Bonifier le financement des organismes communautaires en santé mentale.

Ces nouvelles mesures, en plus de l'engagement du ministre d'investir dans la prévention, l'accès aux soins et les alternatives à l'hospitalisation, bénéficieront aux familles. Rappelons que ce sont les familles qui sont aux premières loges face à la maladie mentale, qui accompagnent la personne avec un trouble mental dans son processus de rétablissement 24 heures sur 24 et 365 jours par année.

« Les familles ont enfin été entendues. Le gouvernement est passé de la parole aux actes et déploie des mesures concrètes pour mieux soutenir les familles touchées par la maladie mentale. Nous remercions le ministère de la Santé et des Services Sociaux de nous confier la responsabilité de deux importants projets visant à outiller les familles et à soutenir les jeunes qui accompagnent une personne ayant un trouble mental. Malheureusement, nos jeunes étaient les grands oubliés en santé mentale. Grâce à un investissement de 7,5 millions de dollars, ces jeunes pourront désormais être rejoints et mieux soutenus dans la communauté. », a affirmé monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

« Nous saluons l'écoute du ministre Lionel Carmant et les gestes posés par le gouvernement pour répondre aux besoins des familles, une préoccupation sentie et soutenue dans les mesures du Plan d'action en santé mentale. Le soutien aux familles fait enfin partie des priorités gouvernementales en santé mentale, avec des mesures bien concrètes qui auront des bénéfices considérables sur les plans humain, social et économique. », a déclaré madame Renée Levaque, présidente du Réseau Avant de Craquer.

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 35 ans, le Réseau Avant de Craquer regroupe 43 associations réparties à travers le Québec. Leur mission est d'offrir un soutien aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement une gamme de services : soutien psychosocial, informations, formations, groupes d'entraide et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

Lien vers le Plan d'action en santé mentale 2022-2026: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003301/

