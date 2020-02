Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations - Soutien aux municipalités afin de documenter et de partager les meilleures pratiques pour faire face aux sinistres

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une entente a été conclue entre le ministère de la Sécurité publique (MSP) et l'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) afin de soutenir les municipalités pour documenter et partager leurs meilleures pratiques en matière de sécurité civile.

Les inondations printanières de 2017 et de 2019 ont amené plusieurs municipalités à mettre en place et à bonifier leurs pratiques en prévention, en préparation, en intervention et en rétablissement en matière de sécurité civile afin de faire face à ces sinistres de manière optimale. Dans le cadre du Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, le MSP s'est engagé à répertorier, à documenter et à partager ces bonnes pratiques, et a mandaté l'ASCQ pour ce faire.

« L'ampleur des inondations printanières des dernières années a amené plusieurs municipalités à raffiner les moyens en place et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire. Le partage de ces bonnes pratiques permettra, sans contredit, à notre société d'accroître sa résilience aux sinistres, et ce, en partie grâce à cette entente. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre de la Sécurité publique suppléante

Le Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations - Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes compte 24 mesures regroupées sous 3 thèmes principaux :

nouvelle approche de la gestion du rétablissement;



évolution des pratiques.

L'une des mesures prévoit la documentation et la diffusion des bonnes pratiques municipales en matière de sécurité civile qui ont cours au Québec.

À cet effet, le MSP a mandaté l'ASCQ, qui est le principal regroupement d'intervenants en sécurité civile au Québec et qui a notamment comme mission d'organiser le partage des meilleures pratiques en la matière.

Dans le cadre du plan d'action, l'ASCQ bénéficie d'un contrat de 350 000 $ qui s'échelonnera jusqu'au 14 mai 2022.

