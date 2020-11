Plan d'action 30-30 de la NABQ: des mesures concrètes et nécessaires pour aider à la survie des entreprises de l'industrie des bars et de la restauration en zone rouge

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - « Il faut maintenant envisager une solution à moyen terme pour passer au travers du dernier droit de cette crise qui touche durement notre industrie sans quoi, il n'y aura pas de reprise des opérations pour plusieurs entreprises du secteur de la restauration et des bars au Québec en 2021. Il est temps de mettre un plan d'action en marche qui saura répondre aux besoins des entrepreneurs(es) québécois(es) et c'est en ce sens que nous proposons aujourd'hui le plan d'action 30-30 de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ) », a déclaré le président de la NABQ, Pierre Thibault.

Suite à l'annonce du premier ministre Legault lors du point de presse du 19 novembre dernier, nous apprenions que tous les établissements licenciés demeureraient fermés jusqu'au 11 janvier dans les zones en alerte maximale au Québec. Cette annonce vient donc, pour la première fois depuis le printemps dernier, fixer le sort des entreprises touchées par cette nouvelle mesure d'urgence sur une période de plus de 28 jours. Nous sommes d'avis qu'il faut cesser d'analyser à court terme pour faire place à une vision à moyen terme afin d'améliorer le sort des entrepreneurs(es) qui vivent présentement des heures d'angoisses extrêmes à l'aube de la prochaine période des fêtes.

Aujourd'hui, nous proposons un plan d'action concret basé sur des segments de 30 jours (mois) afin de permettre aux entrepreneurs(es) de préparer une réouverture dynamique et profitable de leurs établissements le moment venu. Le Plan d'Action 30-30 se résume ainsi :

La période de fermeture par mesure gouvernementale d'urgence doit être calculé sur une période mensuelle. Un établissement doit pouvoir bénéficier d'une période transitoire de 30 jours supplémentaires suivant la levée d'un confinement dans les zones en alerte maximale sur le territoire québécois. Les établissements doivent pouvoir se qualifier automatiquement pour la période transitoire additionnelle de 30 jours au sein de l'Aide En Région d'Alerte Maximale (AERAM). Les modules électroniques de ventes (MEV) confirmeront la réouverture des établissements.

Il faut désormais s'assurer que toutes les entreprises touchées par cette crise recevront l'aide financière annoncée le 1 octobre dernier par le ministre de l'Économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Présentement, les entrepreneurs(es) qui ont lancé leur entreprise entre novembre 2019 et octobre 2020 se font refuser automatiquement l'aide promise par le gouvernement du Québec. « Il est inacceptable d'éliminer les gens qui ont investi toutes leurs économies, leurs efforts et leur passion dans un projet qui a vu le jour en novembre 2019. Nous ne pouvons laisser tomber ces entrepreneurs(es) qui ont eu le soutien de partenaires économiques comme leurs institution financières sous le simple prétexte d'être en ''start-up''. Cette attitude de gens d'affaires chevronnés tel que M. Legault, M. Fitzgibbon et M. Dubé est tout simplement incompréhensible à nos yeux », a expliqué M. Thibault.

La NABQ demande au gouvernement du Québec d'étudier sérieusement cette proposition du Plan d'Action 30-30 car il en va l'avenir de notre industrie. Nous sommes d'avis qu'un ajustement des aides financières dédiées au secteur de l'industrie des bars et de la restauration qui inclurait une révision des échéanciers sur une base mensuelle quant au droit de réouverture de nos établissements aura un impact bénéfique direct sur les entrepreneurs(es) qui pourront désormais se projeter vers l'avenir avec plus de clarté.

« La NABQ est solidaire avec le gouvernement du Québec depuis le début de cette crise sanitaire et désire être à ses côtés pour relancer les opérations d'une façon stratégique et dynamique à la sortie de cette deuxième fermeture de nos établissements. Soyons proactifs maintenant et agissons rapidement afin de permettre une relance économique qui sera à la hauteur de nos attentes en 2021 », a conclu le président de la NABQ.

SOURCE NABQ

Renseignements: Dany St-Jean, relations médias, cell. : 514-212-5457