MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Plan concerté montréalais en itinérance 2021-2026 : S'unir dans l'action témoigne de l'engagement des partenaires communautaires et institutionnels envers les personnes les plus vulnérables de la population. Il représente la mise en commun des différents plans d'action pour former une vision montréalaise concertée et intégrée de lutte à l'itinérance.

Il s'agit d'investissements historiques de plus de 150 millions $ répartis sur 5 ans qui permettront aux acteurs impliqués, de mener leurs mandats respectifs et complémentaires pour prévenir le passage à la rue et accompagner les personnes en situation d'itinérance dans leurs démarches de rétablissement, dans une approche globale de santé urbaine.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) et la Ville de Montréal, en collaboration avec le milieu communautaire, souhaitent faire de ce premier plan concerté montréalais en itinérance une manifestation concrète de la responsabilité collective de l'ensemble des partenaires communautaires et institutionnels.

Le plan compte 24 objectifs phares déclinés en 61 moyens structurants .

. Le logement, la santé, les revenus, l'inclusion sociale, la cohabitation sociale et les enjeux de judiciarisation en constituent les grands axes.

en constituent les grands axes. Il propose une vision intégrée et concertée de santé urbaine en agissant sur les trajectoires qui mènent à une situation d'itinérance afin d'accompagner les personnes qui s'y trouvent vers la stabilisation résidentielle, financière, socioprofessionnelle, juridique et/ou de santé, en tenant compte de leurs réalités, de leurs besoins et de leurs aspirations.

en agissant sur les trajectoires qui mènent à une situation d'itinérance afin d'accompagner les personnes qui s'y trouvent vers la stabilisation résidentielle, financière, socioprofessionnelle, juridique et/ou de santé, en tenant compte de leurs réalités, de leurs besoins et de leurs aspirations. Il s'appuie sur des priorités et orientations recueillies à la suite de plus d'une centaine de consultations menées auprès de plus de 300 partenaires communautaires et institutionnels.

Il propose une approche globale pour les actions et les moyens qui seront mis en place. Il se veut également évolutif, donc il peut être adapté de façon continue en fonction des besoins émergents.

Une offre d'hébergement d'urgence disponible à l'année

Dans l'objectif de mettre en place des solutions plus pérennes pour les personnes en situation d'itinérance et pour offrir davantage de prévisibilité au milieu communautaire, l'offre de services d'hébergement d'urgence (SHU) qui était rehaussée dans le passé de façon saisonnière, est maintenant annuelle. C'est le groupe de travail sur les SHU, qui assure cette transition, de façon concertée, passant d'une vision saisonnière à une vision continue des services.

Les partenaires impliqués, le CCSMTL, la Ville de Montréal et les acteurs du milieu communautaire, continueront de suivre la situation quotidiennement afin d'assurer une réponse adéquate.

Le groupe de travail sur les SHU est un groupe consultatif formé de nombreux partenaires, comme la Ville de Montréal, le CCSMTL et plusieurs organismes du milieu communautaire. Ce groupe souhaite répondre aux besoins en itinérance à Montréal par la mise en place d'un plan de contingence annuel des SHU, qui est en cours d'élaboration avec les partenaires.

Ainsi, à partir des prochaines semaines afin de répondre aux besoins identifiés par le milieu, il y aura :

1 623 places annuelles dans les SHU et haltes-chaleur, ouvertes à partir de novembre 2022.

Un plan de contingence est en cours d'élaboration avec les partenaires afin d'ajouter des places supplémentaires en cas de débordement (ex : ajout de halte-répit au chaud ou de lits dans des ressources existantes).

Accentuation des projets d'intégration en logement (objectif de 250 personnes logées d'ici le 31 mars)

Mise en place d'un outil web de coordination en temps réel des places, etc.

