Plan climat MHM 2022-2030 - MHM accélère sa transition écologique

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dévoile aujourd'hui son Plan climat 2022-2030. Le document renferme 48 actions réparties en 14 stratégies, sous l'un des cinq chantiers suivants : aménagement; biodiversité et verdissement; consommation et alimentation; déplacements durables ainsi qu'entraide et mobilisation.

Pour que ce plan reflète les attentes de la population locale en matière de transition écologique, quelque 1 100 personnes résidentes à MHM ou en provenance des organisations communautaires, des institutions, des entreprises et des commerces locaux ont été consultées, de même que le personnel de l'arrondissement, dans le cadre d'un Forum sur le climat. Un comité consultatif, composé de 14 membres de MHM issus notamment de la santé et de la recherche ainsi que des organisations locales, a accompagné l'arrondissement dans l'élaboration du Plan climat. Ce comité assurera également le suivi de sa réalisation au cours des prochaines années.

« Le résultat de cette importante démarche consultative a donné lieu à un plan ambitieux qui vise à rendre MHM plus sain, plus résilient et plus inclusif. L'ensemble des initiatives, chantiers et services de l'arrondissement viseront dorénavant à réduire l'empreinte carbone et à augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques, tout en améliorant la santé de la population locale. Pour ce faire, l'arrondissement entreprend une démarche exemplaire en réalisant près d'une cinquantaine d'actions d'ici 2030. Toutes ces mesures auront des effets bénéfiques sur la qualité de vie des gens de MHM », déclare le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Plein cap sur la carboneutralité et la résilience

Plusieurs réalisations ou projets municipaux illustrent déjà que la transition écologique est bien en marche. D'autres initiatives innovantes seront mises en place pour faire de MHM un chef de file en la matière parmi les arrondissements montréalais. Pour le chantier aménagement, une soixantaine d'infrastructures drainantes ont été aménagées dans l'espace public au cours des deux dernières années. Ces infrastructures naturelles seront désormais privilégiées pour la gestion des pluies. L'arrondissement planifie par ailleurs de hausser l'encadrement et l'accompagnement auprès des promoteurs dans le développement de leurs projets immobiliers, afin d'assurer une architecture et des aménagements de qualité sur son territoire. Cette initiative sera fonctionnelle à partir du printemps 2023, avec l'entrée en vigueur de modifications règlementaires en urbanisme. MHM s'engage en outre à être exemplaire en intégrant des pratiques écologiques dans les projets de construction et de rénovation pour ses installations et bâtiments municipaux.

Parmi les initiatives implantées pour le chantier biodiversité et verdissement, il y a eu des plantations d'arbres dans plusieurs boisés, avec le coup de main de la population locale. À ces initiatives se greffent l'acquisition d'une portion du boisé Steinberg ainsi que le projet de conversion du parc Pierre-Bédard en un parc résilient et l'aménagement de noues drainantes sur ses rues avoisinantes, afin de réduire le risque d'inondations lors des périodes de pluies abondantes. Cette innovation verte et durable fera d'ailleurs l'objet d'une allocution du maire Lessard-Blais au Sommet des gouvernements infranationaux et des villes qui se tiendra en parallèle de la COP15. L'arrondissement entend de plus accélérer la déminéralisation de l'espace public pour que chaque personne qui vit dans MHM puisse voir de chez elle trois arbres, se déplacer dans un quartier qui comprend 30% de couvert forestier et avoir accès à moins de 300 mètres de la maison à un espace vert (approche 3-30-300).

Pour le chantier consommation et alimentation, l'arrondissement suggère de réduire et de mieux consommer pour tendre vers le zéro déchet. Dans cette optique, rappelons le projet-pilote en cours visant à espacer les collectes des déchets, et qui pourrait s'étendre à l'ensemble du territoire selon les résultats obtenus. Il y a également l'aménagement d'un jardin collectif au parc Carlos-D'Alcantara qui permet, depuis l'été 2022, la culture de plantes potagères pour les gens du secteur. D'autres initiatives de ce genre seront appelées à prendre de l'expansion afin d'augmenter l'accès à une alimentation saine à base de produits locaux notamment pour la population plus vulnérable. Pour ce qui est du chantier déplacements durables, MHM entend sécuriser les déplacements locaux, en particulier chez les jeunes et les personnes ainées. La conversion de la rue Joffre en une rue ludique en est un bon exemple, tout comme les aménagements adaptés aux déplacements à pied sur la rue de Marseille. En vue de réduire la dépendance à l'auto solo, l'arrondissement poursuivra le développement et le rehaussement de la sécurité et la qualité des aménagements de son réseau cyclable ainsi que des infrastructures pour les cyclistes.

« Pour une transition écologique réussie, la population locale tout comme les organisations, les commerces, les entreprises ainsi que le personnel de la mairie de MHM seront appelés à adopter de nouvelles habitudes de vie. Ces changements comportent leur lot de défis, mais pourront se réaliser si nous nous montrons solidaires les uns envers les autres et que nous offrons des outils pour permettre une transition en douceur, comme le prévoit le chantier entraide et mobilisation », indique le maire Lessard-Blais.

Pour connaître en détail le Plan climat MHM 2022-2030, cliquez ici .

