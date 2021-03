Plan budgétaire 2021-2022 - RÉUSSITE DES ÉLÈVES : des engagements respectés !

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) est rassurée par les mesures du plan budgétaire annoncé par le ministre des Finances, M. Éric Girard, qui réaffirme l'engagement du gouvernement de faire de l'éducation une priorité pour l'avenir du Québec.

« Ayant eu l'opportunité de discuter avec le ministre de l'Éducation suite à la présentation du budget, l'ADGSQ salue l'importance des engagements budgétaires pour le réseau public de l'enseignement primaire et secondaire malgré un contexte défavorable lié à la pandémie actuelle. Nous constatons que Monsieur Roberge a été à l'écoute des directions générales pour établir les priorités en éducation et faire valoir des mesures budgétaires pertinentes et adaptées à la réalité scolaire actuelle. », a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

En effet, soutenus par un réinvestissement de l'ordre de 4,6%, les choix budgétaires annoncés s'appuient sur des besoins réels qui assureront le maintien et le renforcement de conditions essentielles à la réussite et à la persévérance des élèves qui ont vécu et qui vivent toujours une réalité d'apprentissage complexe qui exige tous les efforts de tous, incluant celui budgétaire.

« Dans ce contexte, les directions générales réaffirment leur volonté et offrent leur collaboration au gouvernement, et particulièrement au ministre de l'Éducation, afin d'être un partenaire faisant partie de la solution et continuer à mettre leur expertise au profit de la mobilisation des tous les acteurs qui doivent assurer, ensemble, la réussite des élèves », de conclure M. Maltais.

À PROPOS DE L'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

