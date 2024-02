MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La campagne de sensibilisation Plaisir à moto - Un look tendance en toute sécurité de la Fédération Motocycliste du Québec (FMQ) débute le 5 février 2024. Cette campagne informative sur la sécurité en moto, est un ensemble de capsules vidéo qui sera diffusé sur le site internet https://plaisiramoto.com/, sur les réseaux sociaux @plaisiramoto (Facebook, Instagram et Tik Tok) ainsi que chez différents partenaires médiatiques de l'univers de la moto au Québec. Une nouvelle thématique sera abordée chaque semaine. Des contenus complémentaires seront également mis en ligne tout au long de la campagne. De plus, Plaisir à moto sera présent lors du Salon de la moto et des sports motorisés de Montréal et à l'Expo Moto Québec en février 2024.

Plaisir à moto! Un look tendance en toute sécurité vise à :

Sensibiliser les motocyclistes à l'importance de porter des équipements de protection adaptés aux diverses conditions de la route.

Informer sur les différents accessoires sécuritaires et les matériaux utilisés qui protègent adéquatement les motocyclistes.

Démystifier certains préjugés quant à l'inconfort et l'apparence des vêtements et des accessoires de protection indispensable pour rouler en toute sécurité.

Cynthia Gauthier, animatrice de l'émission Zone Adrénaline diffusée à RDS, pilote cette série d'émissions accompagnée de deux collaborateurs, Sylvain Bergeron, président de la FMQ et Jean Paré, éditeur de Moto Journal ainsi que chroniqueur moto à l'émission Zone Adrénaline. Nos trois protagonistes ont parcouru les plus belles routes du Québec en compagnie de passionnés pour discuter des différents sujets associés aux tendances vestimentaires sécuritaires et aux accessoires de protection (casques, manteaux, gants, bottes, pantalons, vêtements haute visibilité, habillement général, etc.).

Plaisir à moto - Un look tendance en toute sécurité est un projet réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière.

À propos de la Fédération Motocycliste du Québec

Fondée en 1974, la FMQ est un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la raison d'être est de promouvoir la sécurité routière et le moto-tourisme. Notre filiale, MotoPro FMQ, offre des formations de perfectionnement pour les motocyclistes de tous les niveaux d'expérience.

Pour télécharger les photos en haute résolution : https://drive.google.com/drive/folders/1CFMcus0dZNTZQOcFvyWmDWj4n7SpU7n2?usp=sharing .

