Plaidoyer de culpabilité dans le procès de Paul Zaidan

Déclaration de Franchises Cora, de Nicolas Tsouflidis et de sa famille

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Nous avons pris connaissance de la déclaration de culpabilité de M. Paul Zaidan, accusé de l'enlèvement et de la séquestration de M. Nicolas Tsouflidis, président de l'entreprise, dans laquelle M. Zaidan s'est lui-même déclaré coupable d'avoir enlevé et séquestré M. Tsouflidis.

« Ma famille et moi sommes soulagés que ce processus judiciaire soit terminé, rassurés que l'accusé se soit déclaré coupable et heureux de pouvoir mettre enfin cette épreuve derrière nous. Je tiens évidemment à remercier les premiers répondants ainsi que les enquêteurs et les policiers qui ont participé à ce dossier et qui, par leur travail méticuleux et de longue haleine, ont pu non seulement identifier un des responsables, mais également réunir suffisamment d'éléments de preuve afin que l'accusé en vienne à reconnaitre sa propre culpabilité »

- M. Nicolas Tsouflidis, président de Franchises Cora et victime de cet enlèvement

« Je suis heureuse que cette éprouvante histoire soit derrière nous et que nous puissions maintenant nous tourner vers le futur. »

- Mme Cora Tsouflidou, mère de Nicolas Tsouflidis et fondatrice de Franchises Cora

Nous n'émettrons pas de commentaire additionnel et n'accorderons aucune entrevue sur le sujet. Nous vous remercions, par avance, de respecter notre vie privée, celle de nos proches ainsi que celle de nos employés, de nos franchisés et de leurs employés et clients.

