Placote lance une collection de jeux pour soutenir le développement psychosexuel des enfants.

Trois nouveaux jeux éducatifs pour apprendre à se connaître à travers le jeu

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La marque québécoise Placote, reconnue pour ses jeux éducatifs appuyés par la science, dévoile une nouvelle collection consacrée au développement psychosexuel des enfants. Conçue en collaboration avec des experts en éducation et en sexologie, cette série novatrice vise à accompagner les jeunes dans leur découverte de soi et des autres, à travers des outils ludiques, inclusifs et adaptés à chaque âge.

« Soutenir le développement psychosexuel, c'est aider l'enfant à mieux se connaître, à respecter ses limites et celles des autres, et à développer des relations saines, une estime de soi positive et une vision équilibrée de la sexualité. »

-- Katheryne Walter, sexologue collaboratrice

Trois jeux pour grandir en confiance

De la tête aux pieds (dès 1½ an)

Un jeu pour le bain qui permet aux tout-petits de découvrir jusqu'à 30 parties du corps, incluant les organes sexuels, tout en favorisant l'apprentissage de l'hygiène et du respect du corps.

Houston, comment on fait les bébés ? (dès 4½ ans)

Un jeu coopératif où de jeunes astronautes explorent la reproduction, la grossesse et la naissance avec humour et curiosité.

Sous les mers : une aventure d'affirmation de soi (dès 6 ans)

Un parcours sous-marin fantastique pour aborder le consentement, l'identité, les émotions et les stéréotypes de genre, dans un cadre ludique et bienveillant.

« Depuis le début de Placote, notre volonté a toujours été de créer des jeux qui répondent à de réels besoins éducatifs. Aborder le développement psychosexuel des enfants à travers le jeu éducatif, c'est une première. »

-- Simon Tobin, cofondateur de Placote

Une démarche éducative et locale

Conçus et fabriqués à Québec, les jeux Placote sont issus d'une production locale et écoresponsable, utilisant du papier et du carton 100 % recyclés. Chaque jeu comprend un guide d'accompagnement rédigé par des experts, pour soutenir les parents et les éducateurs dans l'apprentissage des enfants.

En prévente du 17 au 27 octobre 2025

La collection Développement psychosexuel sera disponible en prévente sur placote.com avant son arrivée en boutique. Et disponible dans tous les détaillants à partir du 28 octobre 2025.

À propos de Placote

Créée par les Éditions Passe-Temps, Placote est la marque de référence des jeux éducatifs et psychoéducatifs au Québec. Depuis 2016, elle conçoit des jeux soutenus par la recherche pour stimuler le développement global des enfants de 0 à 17 ans, tout en favorisant des moments d'apprentissage et de plaisir en famille.

Pour en savoir plus : https://placote.com/pages/nouveautes-automne-2025

