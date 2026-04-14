La campagne « Mérité, jamais donné » vise à recueillir des fonds et à sensibiliser le public au sport.

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Placements PICTON »), en partenariat avec Rugby Canada, a dévoilé aujourd'hui Mérité, jamais donné, une campagne nationale de collecte de fonds invitant les Canadiens et les entreprises partenaires à investir dans les équipes nationales de rugby du Canada et leurs athlètes - des hommes et des femmes qui ont mérité leur place sur la scène mondiale grâce à un engagement sans relâche, des sacrifices et leur résilience.

La vidéo de la campagne « Mérité, jamais donné » Speed Speed Placements PICTON x Rugby Canada lancent une campagne nationale pour encourager l’investissement dans les joueurs de Rugby Canada. (Groupe CNW/PICTON Investments)

« Cette campagne reflète l'esprit de notre partenariat avec Rugby Canada et notre conviction qu'un impact véritable naît du soutien apporté à ceux et celles qui font le travail et méritent leur ascension », a déclaré David Picton, président et chef de la direction chez Placements PICTON. « Par cette initiative, Placements PICTON vise à amplifier la mission de Rugby Canada : développer le sport à l'échelle nationale, consolider les voies de développement des athlètes et tisser des liens avec les communautés qui soutiennent le rugby partout au pays. »

Le partenariat, amorcé en début d'année, reflète des valeurs communes de performance, de discipline et de croissance durable, et honore la vision « Une seule équipe » de Rugby Canada en appuyant l'ensemble des équipes nationales canadiennes.

Une campagne née de la ténacité canadienne

La campagne met en lumière le dévouement des joueurs et joueuses de rugby du Canada, qui évoluent au plus haut niveau du sport international malgré la faiblesse de leur financement, de leurs infrastructures et de leur reconnaissance publique. Elle invite les Canadiens et Canadiennes à soutenir les athlètes qui ont mérité leur place grâce à un engagement sans relâche sur le terrain et en dehors.

« Lorsque nous avons créé Mérité, jamais donné, notre ambition était d'aller bien au-delà d'un logo Placements PICTON sur un maillot de rugby », a déclaré Leisha Roche, directrice du marketing chez Placements PICTON. « Nous voulions mettre en lumière les heures passées dans l'ombre, les sacrifices et la résilience des joueurs et joueuses de rugby canadiens, et accorder à ces efforts la reconnaissance qu'ils méritent. Cette campagne reflète notre mission plus large : créer un impact par la résilience, la préparation et une vision à long terme. C'est une façon pour nous d'incarner nos valeurs tout en aidant les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel. »

L'initiative s'appuie sur l'élan de la saison historique 2025 de Rugby Canada, qui a permis à l'organisme d'amasser 1,06 million de dollars grâce à la campagne Mission : remporter la Coupe du Monde de Rugby. L'équipe féminine de rugby du Canada a terminé deuxième à la Coupe du Monde féminine de Rugby 2025. L'équipe masculine canadienne de rugby s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de rugby 2027, et les équipes canadiennes de rugby à sept masculines et féminines ont progressé dans leur parcours vers les Jeux olympiques d'été de Los Angeles 2028.

« Des partenariats comme celui-ci sont essentiels pour appuyer les équipes nationales du Canada et fournir aux Canadiens et Canadiennes exceptionnels qui représentent notre pays sur la scène mondiale les ressources dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Nathan Bombrys, directeur général de Rugby Canada. « La campagne "Mérité, jamais donné" une façon percutante de mettre en valeur le dévouement de nos joueurs et inviter les Canadiens à soutenir l'avenir du rugby. Elle s'inscrit parfaitement dans notre vision commune de croissance durable et de développement des joueurs et joueuses. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Placements PICTON d'avoir choisi d'appuyer Rugby Canada et d'inviter les Canadiens et Canadiennes à soutenir le développement du rugby et les équipes nationales du Canada. »

Les dons recueillis dans le cadre de la campagne « Mérité, jamais donné » serviront à financer les programmes de haute performance des équipes nationales de rugby du Canada, leurs déplacements pour les compétitions internationales, l'encadrement, les ressources en récupération ainsi que les initiatives de terrain. La campagne vise également à encourager d'autres partenaires corporatifs à se joindre au soutien des équipes nationales de rugby du Canada, qui représentent les Canadiens et Canadiennes avec une si grande fierté sur la scène mondiale.

Visionnez la vidéo de la campagne ici : https://youtu.be/BmeFr1-hJK4

Les Canadiens et Canadiennes peuvent en apprendre davantage et contribuer à l'adresse suivante : https://rugby.ca/dons

À propos de Rugby Canada

Rugby Canada est l'organisme national de régie du sport du rugby union au Canada. Notre mission est d'inspirer la nation sur la scène mondiale, et de diriger, gouverner et appuyer le rugby partout au pays. Nous nous efforçons de nous assurer que Rugby Canada soit reconnu et respecté dans le monde entier comme l'une des 12 meilleures nations de rugby au monde, tant sur le terrain qu'en dehors. Nos valeurs sont l'ADN du rugby canadien et montrent au monde ce que nous représentons : le courage, l'unité, le plaisir, le respect et l'intégrité sont les convictions fondamentales sur lesquelles nous construirons le prochain chapitre de l'avenir de Rugby Canada.

À propos de Placements PICTON

Placements PICTON est une société d'investissement canadienne gérant 17,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2026), reconnue pour ses stratégies de placement alternatif pionnières qui remettent en question la pensée traditionnelle. Depuis 2004, nous aidons les conseillers et les investisseurs à repenser la construction de leurs portefeuilles, en s'éloignant des modèles traditionnels pour s'orienter vers des solutions plus résilientes et diversifiées. Forts d'une expertise approfondie en recherche quantitative, en analyse fondamentale et en stratégies de couverture authentiques, nous défendons une approche moderne conçue pour offrir des rendements plus réguliers et ajustés au risque. Notre philosophie consiste à « réinventer l'ours dans la bourse », en adoptant une mentalité d'ours caractérisée par la résilience, l'adaptabilité et la force afin d'offrir une plus grande certitude aux Canadiens.

SOURCE PICTON Investments

Personne-ressource chez Placements PICTON : Adam McPhail, ChangeMakers for PICTON Investments, [email protected], 705-987-5642; Personne-ressource chez Rugby Canada : Natasha Cyrille, [email protected]