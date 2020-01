Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. annonce des résultats positifs à ses assemblées d'actionnaires

Changements en vue pour deux Fonds NEI, notamment aux objectifs de placement, noms et frais

Le Fonds équilibré ER NEI investira notamment en obligations d'impact, dans le cadre d'une solution d'impact équilibrée et gérée activement

Le Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI bénéficiera de toutes les activités d'investissement responsable

TORONTO, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. (« Placements NEI » ou « NEI ») a annoncé aujourd'hui que les approbations exigées pour procéder aux changements visant son Fonds équilibré ER NEI et son Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI avaient été obtenues des actionnaires. Ces changements à venir reflètent la mobilisation de NEI pour procurer aux investisseurs canadiens les meilleures solutions d'investissement responsable, grâce à une réflexion novatrice et différenciée qui s'appuie sur un historique d'amélioration continue de plus de 30 années.

« Nous sommes ravis de relever une fois de plus la barre de l'investissement responsable dans ce pays », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif chez Placements NEI, avant d'ajouter, « les fonds d'investissement qui se concentrent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance se sont multipliés à un rythme rapide, mais l'investissement d'impact demeure un secteur mal représenté. C'est la raison pour laquelle nous faisons évoluer le Fonds équilibré ER NEI, une solution d'investissement responsable parmi les plus anciennes dans ce pays, afin qu'elle devienne une réelle solution d'impact pour les investisseurs. »

« Ces fonds enrichissent notre gamme au moment où de plus en plus de Canadiens cherchent à ce que leurs économies aient un impact », a déclaré John Bai, vice-président et chef des placements chez Placements NEI, précisant, « les volets en actions et à revenu fixe du Fonds équilibré ER NEI auront comme sous-conseiller Impax Asset Management, une société possédant une expertise approfondie de l'évolution des enjeux environnementaux complexes grâce à sa consciencieuse sélection de titres. En outre, les changements apportés au Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI nous permettront d'appliquer toutes les activités de notre programme d'investissement responsable : notation ESG exclusive, vote par procuration, dialogues d'entreprises et actions politiques. »

Les changements décrits ci-dessous devraient entrer en vigueur vers le 6 avril 2020.

Fonds équilibré ER NEI

Changement aux objectifs de placement

Actuellement Ultérieurement Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme, à protéger votre placement initial et à assurer un revenu courant élevé. Il investit directement ou indirectement surtout dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens et américains. Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'elle est décrite à la page 33 dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité de leurs voix exprimées en assemblée). Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d'investissement responsable du Fonds. Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité de leurs voix exprimées en assemblée).

Changement du nom du Fonds

Le Fonds équilibré ER NEI sera renommé Fonds équilibré durable mondial NEI.

Changement aux stratégies de placement

Les stratégies d'investissement seront mises à jour afin de poursuivre les nouveaux objectifs de placement.

Changement de sous-conseiller

Le Fonds équilibré ER NEI deviendra une solution à gestionnaire unique et actifs multiples, par rapport à gestionnaires et actifs multiples actuellement. Le nouveau sous-conseiller du Fonds, Impax Asset Management, remplacera Guardian Capital LP et QV Investors Inc.

Changement à l'indice de référence

L'indice mixte de référence du Fonds équilibré ER NEI passera de :

30 % obligations universelles FTSE Canada, 20 % agrégé mondial Bloomberg Barclays (couvert en $ CA), 30 % de RG composé S&P/TSX et 20 % MSCI Monde ($ CA)

à :

60 % MSCI Monde tous pays ($ CA), 40 % agrégé É.-U. Bloomberg Barclays (couvert en $ CA).

Diminution des frais

Séries Frais de

gestion

actuels Frais

d'administration

fixes actuels Frais de

gestion proposés Frais

d'administration

fixes proposés Réduction

des frais de

gestion

(points de base) Réduction des

frais

d'administration

fixes (points de

base) Réduction

totale des

frais (points

de base) A 1,75 % 0,40 % 1,70 % 0,30 % -5 -10 -15 F 0,75 % 0,30 % 0,70 % 0,25 % -5 -5 -10 P 1,50 % 0,30 % 1,50 % 0,25 % S. O. -5 -5 PF 0,50 % 0,30 % 0,50 % 0,20 % S. O. -10 -10

Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI

Changement aux objectifs de placement

Actuellement Ultérieurement L'objectif de placement du Fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres assimilés de sociétés canadiennes. Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, telle qu'elle est décrite à la page 33 dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité de leurs voix exprimées en assemblée). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d'un indice d'actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance amélioré. Le Fonds met en œuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit à la page 33 dans le présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité de leurs voix exprimées en assemblée).

Changement du nom du Fonds

Le Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI sera renommé Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI.

Changement aux stratégies de placement

Les stratégies d'investissement seront mises à jour afin de poursuivre les nouveaux objectifs de placement.

Changement à l'indice de référence

L'indice de RG S&P/TSX 60 du Fonds indiciel Jantzi SocialMD NEI sera remplacé par l'indice élargi du marché canadien Solactive.

Diminution des frais

Séries Frais de

gestion actuels Frais

d'administration

fixes actuels Frais de

gestion proposés Frais

d'administration

fixes proposés Réduction

des frais de

gestion

(points de

base) Réduction des

frais

d'administration

fixes (points de

base) Réduction totale des

frais (points

de base) A 1,60 % 0,30 % 1,40 % 0,25 % -20 -5 -25 F 0,60 % 0,20 % 0,40 % 0,15 % -20 -5 -25 P 1,40 % 0,25 % 1,30 % 0,20 % -10 -5 -15 PF 0,40 % 0,20 % 0,30 % 0,15 % -10 -5 -15

Portefeuille NEI rendement tactique

En plus des changements décrits ci-dessus, Placements NEI compte changer l'indice de référence du volet en actions du Portefeuille NEI rendement tactique vers le 28 janvier 2020, de sorte à remplacer l'indice de RG Valeur Russell 3000 (couvert en $ CA) par l'indice de RG Valeur Russell 3000 ($ CA). Cette décision permettra de supprimer la couverture de change sur le volet en actions du Fonds, aux fins de meilleure cohérence avec la stratégie de devises de NEI. La couverture sera supprimée progressivement, en fonction de la conjoncture boursière et des anticipations. Ce changement a été approuvé par le comité d'examen indépendant du Fonds, aucun vote d'actionnaires n'est exigé.

À propos de Placements NEI

Placements NordOuest et Éthiques S.E.C. (« NEI ») est un gestionnaire d'actifs canadiens mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagement bien défini afin de créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de plus de 65 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.PlacementsNEI.com.

