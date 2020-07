TORONTO, le 21 juill. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé aujourd'hui des changements concernant certains fonds communs de placement, notamment une réduction des frais de gestion et d'autres décisions d'affaires.

Placements mondiaux Sun Life a décidé de réduire de cinq points de base les frais de gestion qui s'appliquent à la majorité de ses séries de fonds. Cette décision vient répondre à un besoin, en cette période où la sécurité financière - un pilier important de la stratégie de durabilité de la Sun Life - est source de préoccupations. Maintenant plus que jamais, les Clients se soucient de leur bien-être financier et Placements mondiaux Sun Life s'est engagée à faire partie de la solution.

« Nous devons continuer d'offrir des fonds à des prix concurrentiels par rapport au marché, explique Jordy Chilcott, président de Placements mondiaux Sun Life. En réduisant nos frais, nous réaffirmons aux conseillers et aux Clients notre engagement à aider les Canadiens à atteindre une meilleure sécurité financière. »

Cette baisse des frais de gestion entrera en vigueur le 1er novembre 2020 comme suit.

Nom du fonds Frais de gestion pour les séries A/AH/AT5/AT8/C/T5/T8 Frais de gestion pour les séries F/FH/F5/F8/FC/FT5/FT8/O/OH Actuels Nouveaux Actuels Nouveaux Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life 1,50 % 1,45 % 0,50 % 0,45 % Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life 1,75 % 1,70 % 0,75 % 0,70 % Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds marchés émergents Excel Sun Life 2,15 % 2,10 % 1,15 % 1,10 % Fonds de titres à revenu élevé Excel Sun Life 1,75 % 1,70 % 0,90 % 0,85 % Fonds équilibré Inde Excel Sun Life 1,90 % 1,85 % 0,90 % 0,85 % Fonds Inde Excel Sun Life 2,05 % 2,00 % 1,05 % 1,00 % Fonds Nouveaux chefs de file d'Inde Excel Sun Life 2,05 % 2,00 % 1,05 % 1,00 % Catégorie équilibrée Granite Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Portefeuille équilibré Granite Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Catégorie prudente Granite Sun Life 1,50 % 1,45 % 0,75 % 0,70 % Portefeuille prudent Granite Sun Life 1,50 % 1,45 % 0,75 % 0,70 % Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Catégorie croissance Granite Sun Life 1,90 % 1,85 % 0,90 % 0,85 % Portefeuille croissance Granite Sun Life 1,90 % 1,85 % 0,90 % 0,85 % Portefeuille revenu Granite Sun Life 1,50 % 1,45 % 0,75 % 0,70 % Catégorie modérée Granite Sun Life 1,75 % 1,70 % 0,75 % 0,70 % Portefeuille modéré Granite Sun Life 1,75 % 1,70 % 0,75 % 0,70 % Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life 1,90 % 1,85 % 0,90 % 0,85 % Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life 1,05 % 1,00 % 0,55 % 0,50 % Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life 1,70 % 1,65 % 0,70 % 0,65 % Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds croissance mondial MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Fonds valeur mondial MFS Sun Life 2,00 % 1,95 % 1,00 % 0,95 % Catégorie d'opportunités internationales MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds d'opportunités internationales MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds valeur international MFS Sun Life 2,00 % 1,95 % 1,00 % 0,95 % Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life 1,80 % 1,75 % 0,80 % 0,75 % Fonds d'actions américaines MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Catégorie croissance américaine MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds croissance américain MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds valeur américain MFS Sun Life 1,85 % 1,80 % 0,85 % 0,80 % Fonds Repère 2025 Sun Life 1,30% 1,25%



Fonds Repère 2030 Sun Life 1,85 % 1,80 %



Fonds Repère 2035 Sun Life 1,85 % 1,80 %



Fonds d'obligations multistratégie Sun Life 1,05 % 1,00 % 0,55 % 0,50 % Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life 1,35 % 1,30 % 0,85 % 0,80 % Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life 2,00 % 1,95 % 1,00 % 0,95 % Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life* 1,50 % 1,45 % 0,50 % 0,45 %

* La réduction apportée au Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life ne s'applique qu'aux séries C, FC et O.

Placements mondiaux Sun Life réduira aussi les frais de gestion du Fonds du marché monétaire Sun Life et de la Catégorie du marché monétaire Sun Life le 1er août 2020 comme suit :

Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion A (FE) 1,00 0,55 F 0,75 0,45 O 0,75 0,45

À compter du 1er août 2020 également, les options de frais de souscription différés (FSD) et de frais de souscription réduits (FSR) seront plafonnées pour le Fonds du marché monétaire Sun Life et la Catégorie du marché monétaire Sun Life. Elles seront offertes uniquement pour les comptes qui détiennent déjà ces options. Ainsi, les investisseurs de Placements mondiaux Sun Life qui ont des placements avec FSD ou FSR pourront conserver leurs FSD ou leurs FSR s'ils font un transfert vers le Fonds du marché monétaire Sun Life ou la Catégorie du marché monétaire Sun Life, même s'ils n'ont actuellement aucun placement dans ces fonds.

Autres décisions d'affaires

À effet immédiat, la cote de risque du Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life augmentera, pour passer de « faible » à « faible à moyen ». Inversement, la cote de risque du Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life diminuera, pour passer de « moyen » à « faible à moyen ». Placements mondiaux Sun Life revoit la cote de risque de ses fonds au moins une fois par an ou lorsqu'un fonds subit un changement important. Elle le fait conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Ce changement fait suite à un examen annuel effectué dans le cadre du processus d'examen périodique des fonds de Placements mondiaux Sun Life. Les objectifs et les stratégies de placement des fonds ne changent pas.

En plus de ces changements, le gestionnaire de fonds de placement connu sous le nom de « Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. » a changé son nom d'entité juridique pour « Gestion d'actifs PMSL inc. » à effet du 20 juillet 2020. Tous les produits de fonds communs de placement conserveront l'appellation commerciale « Placements mondiaux Sun Life ».

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

Gestion d'actifs PMSL est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 mars 2020, Gestion d'actifs PMSL gère un actif de 27,41 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 023 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les prospectus actuels des fonds communs de placement mentionnés dans ce communiqué présentent les facteurs de risque liés aux fonds gérés par Placements mondiaux Sun Life. Les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Sun Life se trouvent dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers et accessibles sur www.sedar.com .

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2020. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Sun Life.

