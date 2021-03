M me Smith est entrée au service de la Sun Life en 2016 comme vice-présidente du Centre international des placements. Elle y a supervisé le développement et la gouvernance d'actifs s'élevant à plus de 150 milliards de dollars canadiens pour le compte de la Sun Life et de ses Clients présents à travers le monde. En 2017, elle a été nommée directrice générale principale et chef du Centre international des placements, analytique et développement de produits, pour Gestion SLC. À ce titre, elle a dirigé la stratégie sur les produits et lancé des solutions novatrices de placements alternatifs et de placements publics et privés de titres à revenu fixe, pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels canadiens et américains. Jusqu'à maintenant, M me Smith occupait de façon intérimaire les fonctions de présidente de Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale des Solutions de placement.

« Placements mondiaux Sun Life est parmi les gestionnaires de placements destinés aux particuliers qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada. C'est aussi le plus important fournisseur au pays de fonds axés sur une date d'échéance en gestion active, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Je suis convaincu que l'expérience d'Oricia permettra à la compagnie d'atteindre de nouveaux sommets. En plus d'avoir à cœur de bâtir des équipes diversifiées, équitables et inclusives, Oricia est une membre active de l'industrie des placements et elle défend ardemment la place des femmes en tant qu'investisseuses. Ses vastes connaissances et son engagement envers nos Clients et conseillers font d'elle la personne idéale pour diriger l'organisation. »

Avant son arrivée à la Sun Life, Mme Smith a travaillé 17 ans pour Invesco. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des services bancaires d'investissement à Valeurs Mobilières TD.

« En tant que première femme à la présidence de Gestion d'actifs PMSL inc., je suis fière de diriger une organisation qui a le pouvoir de changer la société, en aidant les gens à épargner pour leur retraite et à atteindre une sécurité financière durable, déclare Mme Smith. Pour bâtir un patrimoine, il faut des solutions axées sur ce qui compte le plus pour nos Clients, à chaque étape de leur vie. C'est pourquoi nous avons intégré la durabilité dans nos prises de décisions. Nous avons aussi créé une plateforme qui allie croissance, revenus et protection, à laquelle s'ajoute la solidité de la Sun Life, pour les conseillers et les Clients canadiens. »



Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2020, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 32,73 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 247 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

