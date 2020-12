Placements Mackenzie renforce son engagement envers les placements ISR en formant une nouvelle boutique de placement avec Greenchip Financial

L'acquisition renforcera l'expertise interne de Mackenzie dans le secteur en essor des investissements durables, responsables et à impact (ISR)

TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La Corporation Financière Mackenzie (« Placements Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition de Greenchip Financial Corp. (« Greenchip »), une société canadienne qui se consacre exclusivement à l'investissement à thème environnemental depuis 2007.

« Nous sommes ravis d'accueillir Greenchip en tant que nouvelle boutique de placement centrée sur des thèmes environnementaux, a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. Par le passé, les Canadiens souhaitant investir dans les secteurs de l'environnement n'avaient que des options limitées. Nous croyons que la stratégie d'investissement de Greenchip et son expertise dans les domaines de la transition énergétique et du changement climatique nous aideront à répondre à la demande croissante des investisseurs particuliers et institutionnels. »

M. McInerney a souligné que Mackenzie a été un chef de file pour ce qui est d'offrir aux Canadiens des placements à impact, par le biais d'une gamme évolutive de fonds axés sur le leadership environnemental, la diversité des genres et la durabilité. « L'acquisition de Greenchip est une évolution naturelle qui reflète le succès de la relation de sous-conseil de Greenchip avec le Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie. Le fonds a connu une croissance très rapide, et nous nous attendons à ce que cela se poursuive car nos recherches internes indiquent que 80 % des conseillers donnent la priorité aux facteurs environnementaux ou climatiques dans leur sélection de produits d'investissement ISR. »

Au cours des 13 dernières années, le rendement à long terme des placements de Greenchip s'est situé dans le premier quartile parmi les mandats sous thème environnemental et la société a développé une expertise sectorielle unique qu'il n'est pas facile de reproduire. Greenchip gère actuellement une stratégie d'investissement avec un thème de transition énergétique mondiale et supervise plus de 485 millions de dollars d'actifs pour le compte de fondations, de fonds de dotation et de familles canadiennes (dont 315 millions de dollars d'actifs dans le Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie).

Son processus de placement commence avec un accent exclusif sur les entreprises dont les revenus proviennent de la vente de produits issus de secteurs environnementaux qui visent à favoriser la transition vers des formes d'énergie durables. Ces entreprises s'inscrivent généralement dans six secteurs : énergie renouvelable, efficacité énergétique, technologie propre, eau, agriculture durable, et transports.

« Jamais il n'a été aussi important d'orienter les capitaux vers des solutions d'infrastructure et environnementales durables, a déclaré John Cook, co-fondateur et président de Greenchip Financial. S'associer à Mackenzie permet une grande concordance de cultures et nous permet de faire profiter un groupe plus vaste d'investisseurs de notre expertise du secteur. »

L'équipe des placements ISR de Mackenzie, dirigée par Fate Saghir, chef des placements ISR, a pris un certain nombre de mesures pour mieux faire face au changement climatique, notamment en soutenant les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »), aux côtés de sa société mère, Société financière IGM. Les placements ISR ont été identifiés par Mackenzie comme l'un des principaux moteurs de la croissance de ses activités et l'entreprise a renouvelé son engagement en faveur des Principes pour l'investissement responsable (PIR) entérinés par les Nations Unies en mettant sur pied un Centre d'excellence ISR en vue de rehausser ses pratiques, capacités et produits ISR.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 144,5 milliards de dollars au 31 octobre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 193 milliards de dollars au 31 octobre 2020. IGM fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Greenchip Financial Corp.

Greenchip Financial Corp. est une société indépendante de placement sous thème environnemental fondée en 2007 à partir d'une thèse fondamentale selon laquelle l'évolution démographique, la pénurie de ressources et la dégradation de l'environnement donneraient lieu à des occasions historiques et de nouveaux risques pour les investisseurs. Greenchip gère une stratégie d'actions mondiales de l'environnement comptant plus de 170 millions $ CA d'actifs au nom de fonds de dotation, de fondations et de particuliers à valeur élevée. Depuis 2018, Greenchip est aussi sous-conseiller du Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie. Pour de plus amples renseignements sur Greenchip, veuillez consulter le site greenchipfinancial.com.

