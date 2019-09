Placements Mackenzie réduit la tarification pour 13 FNB indiciels

La société poursuit son engagement continu de rehausser et de simplifier sa structure de tarification pour les investisseurs canadiens

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie poursuit son engagement à fournir aux investisseurs valeur et choix en annonçant aujourd'hui qu'elle réduisait la tarification de 13 fonds négociés en bourse indiciels (FNB).

« Notre gamme de FNB indiciels procure aux investisseurs des éléments de base efficaces et polyvalents pour un portefeuille diversifié, a déclaré Michael Cooke, vice-président principal et responsable des FNB, Placements Mackenzie. En réduisant notre tarification sur 13 FNB, nous offrons une meilleure valeur à nos investisseurs et renforçons notre leadership sur le marché des FNB. »

Les réductions de frais sont indiquées dans le tableau ci-dessous et varient entre 0,01 % et 0,16 % pour les 13 FNB.

« L'annonce faite aujourd'hui est la plus récente illustration de notre engagement continu à offrir une valeur supplémentaire aux investisseurs canadiens et à contribuer à leur succès financier », a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Nous sommes fiers de notre capacité à offrir aux Canadiens un choix, une valeur et un rendement sans pareil. »

À compter du 20 septembre 2019, les investisseurs constateront une réduction des frais des FNB suivants :

FINB Mackenzie Frais

actuels Nouveaux

frais FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie 0,05 0,04 FINB Actions canadiennes Mackenzie 0,05 0,04 FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie 0,08 0,06 FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) 0,08 0,06 FINB Actions internationales Mackenzie 0,20 0,17 FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) 0,20 0,17 FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie 0,65 0,55 FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie 0,09 0,07 FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie 0,30 0,14 FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie 0,09 0,08 FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) 0,20 0,15 FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA) 0,25 0,15 FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA) 0,50 0,40

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif d'environ 137,8 milliards de dollars au 31 août 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 161 milliards de dollars au 31 août 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

SOURCE Mackenzie Investments

Renseignements: Alida Alepian, Capital-Image Inc., (514) 739-1188, poste 239, aalepian@capital-image.com