Placements Mackenzie, Great-West Lifeco et Northleaf Capital Partners établissent une relation stratégique

La relation a initialement été annoncée le 17 septembre 2020 et conférera à Mackenzie et à Lifeco une forte présence dans le secteur en pleine croissance des placements sur les marchés privés et à Northleaf l'occasion d'accélérer sa stratégie de croissance.

Cette opération prévoit que Mackenzie et Lifeco acquerront conjointement une participation avec droit de vote ne donnant pas le contrôle de 49,9 % et une participation économique de 70 % dans Northleaf au moyen d'un instrument d'acquisition appartenant à 80 % à Mackenzie et à 20 % à Lifeco. La haute direction de Northleaf conservera une participation avec droit de vote de 50,1 % dans la société, qui demeurera contrôlée par les employés et indépendante sur le plan opérationnel. En outre, aucune modification ne sera apportée aux activités de prise de décisions en matière de placement ni aux relations avec les investisseurs de Northleaf.

Mackenzie et Lifeco auront l'obligation et le droit d'acquérir une participation dans les capitaux propres et avec droit de vote supplémentaire dans la société, qui débuteront dans environ cinq ans et se prolongeront par la suite.

Financière IGM

La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et gérait au 30 septembre 2020 un actif total d'environ 196 milliards de dollars pour lequel elle donnait des conseils de placement. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site igmfinancial.com.

Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang qui gérait un actif de 147 G$ au 30 septembre 2020. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients individuels et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Corporation Financière IGM Inc. (TSX : IGM). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mackenzieinvestments.com.

Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2019, les sociétés de Great-West Lifeco employaient environ 24 000 personnes, elles avaient environ 197 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir les plus de 31 millions de relations clients de Great-West Lifeco dans toutes ces régions. Great-West Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 1,7 billion de dollars au 30 juin 2020 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le greatwestlifeco.com .

Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société de placement sur les marchés privés indépendante d'envergure mondiale qui gère des engagements de 17 G$ CA (14 G$ US) en actions de sociétés fermées, en instruments de crédit privés et en infrastructures pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières, de bureaux de gestion de patrimoine et de particuliers bien nantis. L'équipe de 150 personnes de Northleaf, située à Toronto, à Montréal, à Londres, à New York, à Chicago, à Menlo Park et à Melbourne, se concentre exclusivement sur l'obtention, l'évaluation et la gestion de placements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comprend plus de 400 placements actifs dans 35 pays, et est axé sur les sociétés et les actifs de moyenne taille. Pour de plus amples renseignements concernant Northleaf, veuillez visiter le northleafcapital.com.

Renseignements: Pour la Financière IGM/Mackenzie : Demandes des médias, Nini Krishnappa Keith Potter, [email protected], 647-828-2553 ; Relations avec les investisseurs, Keith Potter, [email protected], 204-955-2404 ; Pour Great-West Lifeco : Relations avec les médias, Liz Kulyk, [email protected], 204-391-8515 ; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, [email protected], 647-328-2134 ; Pour Northleaf Capital Partners : Relations avec les médias, Wojtek Dabrowski, [email protected], 647-825-5009 ; Relations avec les investisseurs, Nadine Cannata, [email protected], 416-616-4259

