TORONTO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des renseignements supplémentaires concernant la dissolution et les fusions de certains fonds négociés en bourse (« FNB ») qui, initialement, avaient été annoncées le 20 juin 2024.

1. Dissolution de FNB

Les parts du FNB dissous ci-dessous ont été radiées de la Bourse de Toronto le 26 septembre 2024. Le produit de la liquidation de l'actif, déduction faite de tous les passifs et charges engagés dans le cadre de la dissolution du FNB dissous (le « produit de la dissolution »), a été établi le 30 septembre 2024 et se présente comme suit :

FNB dissous Produit de la dissolution par part FINB Diversification maximale Marchés développés

européens Mackenzie (symbole : MEU) 23,515566

Chaque porteur ou porteuse de parts recevra le produit de la dissolution au prorata comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus, et aucune autre mesure n'est requise de la part des porteurs et porteuses de parts.

Le produit de la dissolution sera versé aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») vers le 4 octobre 2024, que les investisseurs et investisseuses recevront par la suite en fonction des délais de traitement des opérations de courtage qui leur sont propres.

Les distributions notionnelles estimées ont été annoncées le 20 septembre 2024 et seront finalisées et communiquées à une date ultérieure.

2. Fusions de FNB

Mackenzie a également annoncé les ratios d'échange et le nombre total de parts des FNB fusionnés pour les fusions de FNB annoncées précédemment.

Les porteurs et porteuses de titres de chaque FNB issu de la fusion ont reçu des parts du FNB prorogé en fonction du ratio d'échange établi (le « ratio d'échange »), comme indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB issu de la fusion détenu au 27 septembre 2024. Aucune fraction de part du FNB prorogé, ni aucune somme d'argent en tenant lieu, n'a été émise ou payée dans le cadre des fusions. Le nombre total de parts du FNB prorogé émises à chaque FNB fusionné est également indiqué dans le tableau ci-dessous.

FNB fusionné FNB prorogé Ratio d'échange Nombre total de parts

du FNB prorogé émises

dans le cadre de la

fusion FINB Diversification

maximale Canada

Mackenzie (symbole :

MKC) FNB canadien à faible

volatilité Mackenzie

(symbole : MCLV) 1,576212 4 721 015 FINB Diversification

maximale États-Unis

Mackenzie (symbole : MUS) FNB américain à faible

volatilité Mackenzie

(symbole : MULV) 1,754172 3 232 092 FINB Diversification

maximale Marchés

développés mondiaux

Mackenzie (symbole :

MWD) FNB mondial à faible

volatilité Mackenzie

(symbole : MWLV) 1,301986 9 003 491 FINB Diversification

maximale Marchés

développés mondiaux ex-

Amérique du Nord

Mackenzie (symbole :

MXU) FNB mondial à faible

volatilité Mackenzie

(symbole : MWLV) 1,055373 9 003 491 FINB Diversification

maximale Marchés

émergents Mackenzie

(symbole : MEE) FINB d'actions des

marchés émergents

Mackenzie (symbole :

QEE) 0,263607 919 135

Les parts des FNB fusionnés ont été radiées de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 27 septembre 2024.

Pour de plus amples renseignements sur les fusions et les dissolutions, veuillez consulter Placements Mackenzie annonce des changements proposés à sa gamme de fonds communs de placement et de FNB.

Pour de plus amples renseignements sur les distributions, veuillez consulter Placements Mackenzie annonce une estimation des distributions réinvesties dans le cadre des fusions et de la dissolution de fonds négociés en bourse.

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

Données de : TOBAM Maximum Diversification All World Developed ex North America Index, TOBAM Maximum Diversification All World Developed Index, TOBAM Maximum Diversification Emerging Index, TOBAM Maximum Diversification Canada Index, TOBAM Maximum Diversification USA Index et TOBAM Maximum Diversification Developed Europe Index droit d'auteur ©2024, TOBAM S.A.S. Tous droits réservés. TOBAM et Maximum diversification sont chacune une marque déposée et une marque de service de TOBAM S.A.S. ou de ses filiales (« TOBAM ») et sont utilisées sous licence à certaines fins par Corporation Financière Mackenzie. La reproduction des données et des renseignements de TOBAM sous une quelconque forme est interdite, sauf accord écrit préalable de TOBAM S.A.S. Le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex-Amérique du Nord Mackenzie, le FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie, le FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie, le FINB Diversification maximale Canada Mackenzie, le FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie et le FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie ne sont pas sponsorisés, vendus ou promus par TOBAM et TOBAM n'émet aucune déclaration concernant l'occasion d'investir dans ces fonds/FNB. TOBAM ne garantit en aucun cas l'exactitude ni l'exhaustivité des données ou renseignements et ne sera aucunement tenue responsable de toute erreur ou omission ou de tout résultat obtenu suite à l'utilisation de ces données ou renseignements. TOBAM NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, TOUTE GARANTIE DE MARCHANDABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208,6 milliards de dollars au 31 août 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

