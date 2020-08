L'entente conclue avec la Canada Vie consolide la position de Mackenzie en tant que gestionnaire d'actifs de premier plan au Canada tout en étendant son réseau de distribution vers des canaux à croissance rapide

WINNIPEG, MB, le 4 août 2020 /CNW/ - La Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie »), filiale de la Société financière IGM Inc. (« IGM »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention définitive visant l'acquisition de la totalité des actions de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (« GLC »), filiale de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la « Canada Vie »), pour une contrepartie en espèces de 175 M$. Dans le cadre de l'opération, la Canada Vie fera l'acquisition auprès de Mackenzie des contrats de gestion de fonds relatifs à la marque privée de la Gamme de fonds Quadrus pour une contrepartie en espèces de 30 M$.

Voici quelques faits saillants :

L'ajout d'actifs sous gestion s'élevant à 36 G$ porte le total des actifs sous gestion de Mackenzie à 172 G$, ce qui fait de Mackenzie l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada .

. Une telle initiative élargit le réseau de distribution de Mackenzie en lui permettant d'accéder au secteur de l'épargne-retraite collective en plein essor et de faire partie des trois plus grands fournisseurs au Canada de solutions d'investissement destinées aux régimes à cotisations déterminées et à d'autres produits d'épargne-retraite collective.

de solutions d'investissement destinées aux régimes à cotisations déterminées et à d'autres produits d'épargne-retraite collective. L'initiative augmente les capacités d'investissement de Mackenzie par l'ajout d'un nouveau portefeuille d'actions canadiennes et de nouveaux talents qui viendront bonifier plusieurs équipes existantes de Mackenzie.

Une entente de distribution avec la Canada Vie désigne Mackenzie à titre de conseiller en placements principal pour ses produits individuels et collectifs et accroît les capacités et la concurrentialité de la Canada Vie.

L'opération devrait, selon toute attente, faire augmenter le bénéfice en 2021.

« Nous sommes heureux d'étendre davantage la relation que nous entretenons avec notre société sœur, la Canada Vie, au moyen de cette entente » a déclaré Jeff Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM. « GLC possède des atouts complémentaires qui renforceront la capacité de Mackenzie d'offrir les meilleures solutions de placement qui soient aux conseillers et aux investisseurs dans tous les canaux de distribution principaux. »

Depuis 50 ans, GLC fournit des services de conseils en placements à toute une gamme de fonds communs de placements et de fonds distincts individuels et collectifs offerts et distribués par la Canada Vie et par l'entremise de celle-ci. Elle assure notamment la gestion d'un vaste éventail de stratégies de portefeuille traditionnelles, spécialisées et non traditionnelles couvrant tout le spectre de portefeuilles de titres à revenu fixe, d'actions canadiennes et mondiales et de portefeuilles équilibrés et de répartition de l'actif. Dans le cadre de l'opération, 36 G$ en actifs sous gestion seront transférés à Mackenzie.

« Grâce à cette relation élargie, nous serons en mesure d'offrir des produits et solutions plus diversifiés et uniques aux clients de Mackenzie et de la Canada Vie en faisant fond sur notre structure et approche à boutiques et à catégories d'actifs multiples » a affirmé Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Cette entente renforce également la présence de Mackenzie dans le marché très important et en expansion de l'épargne-retraite collective, où la Canada Vie est un fournisseur de premier plan et offre à des millions de Canadiens des services d'épargne-retraite et d'avantages sociaux destinés aux employés. »

Dans le cadre de l'opération, Mackenzie a également convenu de vendre les contrats de gestion de fonds communs de placement relatifs à la Gamme de fonds Quadrus à la Canada Life Investment Management Limited (la « CLIML »), filiale de gestion de fonds nouvellement constituée de la Canada Vie, pour une contrepartie en espèces de 30 M$. La Gamme de fonds Quadrus est un arrangement visant des produits sous marque privée entre la Canada Vie et Mackenzie qui totalise actuellement 7 G$ en actifs sous gestion. Mackenzie continuera d'offrir des services administratifs à ces fonds et d'agir à titre de conseiller en placements principal pour ces fonds aux termes de l'arrangement. Les porteurs de parts des fonds et des séries de la Gamme de fonds Quadrus recevront un avis ou une circulaire de Mackenzie expliquant le transfert de ses responsabilités de fiduciaire et de gestion vers la CLIML.

L'acquisition de GLC et la vente de la Gamme de fonds Quadrus (collectivement, l'« Opération ») sont assorties de conditions réciproques et sont assujetties à des conditions usuelles, à la réception de certaines approbations des autorités de réglementation et des porteurs de titres des fonds et à l'obtention par la CLIML de toutes les inscriptions nécessaires pour exercer des activités en valeurs mobilières avant la clôture. La clôture de l'Opération devrait avoir lieu d'ici la fin de 2020.

Le conseil d'administration d'IGM (le « conseil ») a constitué un comité spécial composé d'administrateurs indépendants (le « comité ») ayant pour mandat d'évaluer, de vérifier et d'examiner les modalités proposées de l'Opération et de formuler des recommandations au sujet de l'Opération au conseil. Après l'examen approfondi de l'Opération et en se fondant notamment sur un avis sur le caractère équitable élaboré par Marchés des Capitaux CIBC, le conseiller financier du comité, le comité a établi à l'unanimité que l'Opération est dans l'intérêt d'IGM et que la contrepartie nette payable aux termes de celle-ci est équitable pour IGM et il a recommandé au conseil d'approuver l'Opération. Après avoir étudié la recommandation reçue du comité, le conseil a établi à l'unanimité que l'Opération est dans l'intérêt d'IGM et l'a approuvée.

Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actifs et de patrimoine au Canada, et gère un actif total d'environ 165 G$. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 140,4 G$ au 30 juin 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 165 G$ au 30 juin 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué, sauf les énoncés portant sur des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines hypothèses et expriment les attentes actuelles d'IGM. Les énoncés prospectifs ont pour but d'aider le lecteur à comprendre les attentes actuelles de la direction concernant l'Opération et ses répercussions sur les plans d'IGM et de la direction concernant l'avenir. Le lecteur est averti que ces énoncés pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Ces énoncés se rapportent notamment aux énoncés concernant les avantages prévus de l'Opération, la hausse prévue du bénéfice annuel, le montant des actifs sous gestion qui devraient être transférés à Mackenzie, le nombre d'employés qui devraient se joindre à Mackenzie, la capacité de Mackenzie à continuer de croître, la prestation continue par Mackenzie de services administratifs et la poursuite de son rôle de conseiller en placements principal pour la Gamme de fonds Quadrus et le moment de la réalisation de l'Opération. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont de nature prévisionnelle, qui sont assujettis ou renvoient à des événements ou à des situations futurs ou qui se caractérisent par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « planifie », « croit », « estime », « cherche à », « a l'intention de », « cible », « projette » ou la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou par l'emploi du futur ou du conditionnel.

Ces renseignements sont fondés sur certains facteurs ou hypothèses importants qui ont été posés afin de tirer les conclusions ou d'établir les prévisions ou les projections exprimées dans les énoncés prospectifs, y compris la perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue, ainsi que sur d'autres facteurs qu'on estime appropriés dans les circonstances. Bien qu'IGM considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière des renseignements dont la direction dispose actuellement, celles-ci pourraient se révéler incorrectes.

De par leur nature, ces renseignements comportent des risques et des incertitudes inhérents, d'ordre général ou particulier, qui pourraient faire en sorte que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne se concrétisent pas, que les hypothèses soient incorrectes et que les objectifs, stratégiques ou autres, et les priorités ne se réalisent pas.

Divers facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'IGM et de ses filiales, influencent les activités, le rendement et les résultats d'IGM et de ses filiales et de leurs entreprises et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes actuelles concernant les événements prévus ou les résultats estimatifs ou prévus. Ces facteurs comprennent l'incidence ou l'incidence inattendue de la conjoncture économique générale, de la situation politique et de la situation des marchés en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, les taux d'intérêt et les cours du change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la gestion des risques liés à la liquidité du marché et au financement, l'évolution des conventions et des méthodes comptables utilisées pour présenter la situation financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables principales), l'effet de l'application de modifications comptables futures, les risques liés à l'exploitation et à la réputation, la concurrence, les progrès technologiques, l'évolution des lois et des règlements gouvernementaux, les modifications des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou les procédures d'application de la réglementation inattendues, les catastrophes, les éclosions d'une maladie ou de pandémies (comme la COVID-19), la capacité d'IGM à réaliser des opérations stratégiques, à intégrer les sociétés acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, la possibilité que l'Opération ne soit pas menée à bien ou ne le soit pas de la manière prévue, y compris l'incapacité de satisfaire à toute condition de l'Opération ou de réaliser les avantages prévus de l'Opération et la mesure dans laquelle IGM et ses filiales réussissent à prévoir et à gérer les facteurs qui précèdent.

Le lecteur est prié de noter que cette liste de facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les énoncés prospectifs d'IGM n'est pas exhaustive. Il est également invité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Sauf si cela est exigé expressément par les lois canadiennes applicables, IGM décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de faits survenus après la date à laquelle ceux-ci ont été faits ou de la survenance d'événements imprévus, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour un autre motif.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes de l'entreprise d'IGM et les facteurs ou hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les énoncés prospectifs sont fondés sont fournis dans ses documents d'information déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias : Nini Krishnappa, \ 416-355-2630, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Keith Potter, 204-955-2404, [email protected]; Alida Alepian, Capital-Image, 514-739-1188, poste 239, [email protected]

Liens connexes

www.igmfinancial.com